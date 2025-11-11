«Нью-Джерси» — «Айлендерс»: видеообзор матча

«Айлендерс» на выезде обыграли «Нью-Джерси» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2 ОТ.

«Нью-Джерси» (23 очка после 16 игр) идет на первом месте в таблице Восточной конференции. «Айлендерс» (18 очков после 16 игр) занимают девятое место на «Востоке».