«Флорида» обыграла «Вегас», Бобровский сделал 30 сейвов, Барбашев забил один гол

«Флорида» на выезде победила «Вегас» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2.

Победу гостям принесли шайбы Йеспе Боквиста, Брэда Маршана и Сэма Райнхарта. Голкипер «Пантерз» Сергей Бобровский сделал 30 сейвов.

У хозяев отличились Томаш Хертл и Иван Барбашев.

«Флорида» (17 очков) занимает 13-е место в Восточной конференции НХЛ. «Вегас» (18) потерпел третье поражение подряд и идет седьмым на «Западе».