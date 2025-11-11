Хоккей
11 ноября, 08:36

«Флорида» обыграла «Вегас», Бобровский сделал 30 сейвов, Барбашев забил один гол

Игнат Заздравин
Корреспондент

«Флорида» на выезде победила «Вегас» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2.

Победу гостям принесли шайбы Йеспе Боквиста, Брэда Маршана и Сэма Райнхарта. Голкипер «Пантерз» Сергей Бобровский сделал 30 сейвов.

У хозяев отличились Томаш Хертл и Иван Барбашев.

«Флорида» (17 очков) занимает 13-е место в Восточной конференции НХЛ. «Вегас» (18) потерпел третье поражение подряд и идет седьмым на «Западе».

НХЛ. Регулярный чемпионат
11 ноября, 06:00. T-Mobile Arena (Парадайс)
Вегас
Флорида

Источник: Таблица НХЛ
Кризис «Авангарда» / ужасная серия «Сибири» / скандал с фаном «Шанхая»
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
Кузнецов в запасе / Костин в «Авангарде» / Самонов в ЦСКА
«Торонто» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Виннипег»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
  • alehan.227471

    Нисколько не парюсь по поводу якобы "slow" старта Фло. Парни втягиваются в сезон, играя полу-вторым составом. Понятно, что Бобровски, Маршан и Райнхард с Беннетом затащат команду в ПО, а там уж и остальные подтянутся! А вот Вегас и ЛА должны прибавить и весьма. Хорошая конкуренциия Западу явно не помешает!

    11.11.2025

  • Вислый в бане

    Марши забросил шайб больше, чем Овечкин+Кучеров.

    11.11.2025

    Takayama

    КХЛ на Кинопоиске

    Новости
    RSS RSS
    Все новости