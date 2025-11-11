«Эдмонтон» обыграл «Коламбус», Проворов забил гол

«Эдмонтон» обыграл «Коламбус» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:4 ОТ.

У «Ойлерз» шайбы забросили Джейк Уолман (дважды), Коннор Макдэвид (дважды) и Джек Рословик (в овертайме). Российский нападающий Василий Подколзин сделал результативную передачу. В сезоне-2025/26 у 24-летнего россиянина 7 (2+5) очков в 17 матчах.

У гостей голы забили Шон Монахэн, Бун Дженнер, Адам Фантилли и российский защитник Иван Проворов. У 28-летнего игрока обороны в текущем сезоне 6 (3+3) очков в 15 матчах. Также голевой пас на счету российского нападающего Кирилла Марченко. 25-летний форвард в этом сезоне набрал 17 (8+9) очков в 15 играх.

«Коламбус» потерпел четвертое поражение подряд, он занимает 15-е место в таблице Восточной конференции (15 очков после 15 игр), у «Эдмонтона» прервалась серия из трех поражений подряд, он расположился на 10-м месте в Западной конференции (18 очков после 17 матчей).