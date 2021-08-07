Хара не уверен, что вернется в НХЛ в следующем сезоне
23:46
44-летний защитник Здено Хара пока не определился со своими планами на следующий сезон. Он не уверен, что вернется в НХЛ, сообщает журналист Sportsnet Люк Фокс.
Сейчас Хара находится у себя на родине, в Словакии. При этом его агент продолжает вести поиск клуба, где мог бы продолжить карьеру его клиент.
30 декабря прошлого года Хара подписал с «Вашингтоном» однолетний контракт. До этого он в течение 14 сезонов защищал цвета «Бостона».
За «Кэпиталз» защитник провел 55 игр в регулярном чемпионате, заработав 10 (2+8) очков и ни одного в пяти поединках плей-офф.
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