Нападающего Галлахера обменяли из «Монреаля» в «Ванкувер»

Нападающий «Монреаля» Брендан Галлахер перешел в «Ванкувер» в результате обмена на будущую компенсацию.

У 34-летнего канадца остался один сезон по шестилетнему контракту на 39 миллионов долларов (среднегодовая зарплата — 6,5 миллиона долларов), подписанному с «Монреалем» 14 октября 2020 года, и после сезона-2026/27 он может стать неограниченно свободным агентом.

Галлахер отыграл свои первые 14 сезонов в НХЛ в «Монреале» с момента выбора в пятом раунде (под общим 147-м номером) на драфте НХЛ 2010 года. На его счету 487 (246+241) очков в 911 матчах регулярных чемпионатов и 34 (14+20) очка в 79 матчах плей-офф, он помог «Монреалю» выйти в финал Кубка Стэнли в 2021 году, где команда уступила «Тампе» в пяти матчах.

В сезоне-2025/26 на счету Галлахера 23 (7+16) очка в 77 матчах регулярного чемпионата и 1 (1+0) очко в 3 матчах плей-офф.