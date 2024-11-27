Гол Сергачева в овертайме принес «Юте» победу над «Монреалем»

«Юта» на выезде одержала победу над «Монреалем» в овертайме матча регулярного чемпионата НХЛ — 3:2 ОТ.

Авторами голов победителей стали Дилан Гюнтер, Джек Макбэйн, а также решивших исход матча в овертайме Михаил Сергачев.

26-летний россиянин набрал 16 (7+9) очков в 23 матчах.

За «Канадиенс» отличились Джейден Страбл и Алекс Ньюхук.

«Юта» набрала 21 очко и идет 11-й в турнирной таблице Западной конференции. «Монреаль» с 17 очками занимает последнее, 15-е место на «Востоке».