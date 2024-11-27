«Ванкувер» на выезде переиграл «Бостон»

«Ванкувер» на выезде переиграл «Бостон» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:0.

Нападающий «Кэнакс» Джейк Дебраск на 6-й минуте второго периода открыл счет, а форвард Конор Гарланд отметился голом в пустые ворота в концовке игры.

Российский защитник «Брюинз» Никита Задоров сыграл 17 минут 45 секунд и отметился одним броском по воротам соперника. Когда он был на льду команда не пропускала.

«Ванкувер» набрал 25 очков и занимает 6-е место в Западной конференциию «Бостон» идет на 9-й строчке в Восточной конференции — 23 очка.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Бостон» — «Ванкувер» — 0:2 (0:0, 0:1, 0:1)

Голы: Дебраск — 6 (бол., Гарлэнд, Хьюз), 25:53 — 0:1. Гарлэнд — 6 (п.в., Сутер), 59:47 — 0:2.

Вратари: Суэймен (59:12 — 59:47) — Ланкинен.

Штраф: 4 — 6.

Броски: 32 (9+13+10) — 15 (3+6+6).

Наши: Задоров (17.45/1/0) — -.

27 ноября. Бостон. TD Garden.