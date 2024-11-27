Сергачев набрал 15-е очко в сезоне НХЛ

Защитник «Юты» Михаил Сергачев забросил шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Монреалем» (3:2 ОТ). Он поразил ворота «Канадиенс» на 5-й минуте овертайма.

Для 26-летнего россиянина эта шайба стала 6-й в сезоне. Всего у него 15 (6+9) очков за 23 матча в нынешней регулярке.