Василевский проводит 600-й матч в НХЛ
Российский вратарь «Тампы» Андрей Василевский играет в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ с «Вашингтоном».
Как сообщает пресс-служба НХЛ, 32-летний голкипер проводит свой 600-й матч в регулярных чемпионатах. Василевский имеет наибольшее количество побед (370) среди всех вратарей в истории НХЛ на момент достижения этой отметки; россиянин Сергей Бобровский (339) и американец Коннор Хеллебайк (334) замыкают тройку лидеров.
Кроме того, Василевский стал 5-м российским вратарем с 600 играми в НХЛ. Больше матчей у Бобровского (808), Николая Хабибулина (799), Евгения Набокова (697) и Семена Варламова (621).
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|1
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|0
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|3
|1
|2
|3
|6
|Сент-Луис
|3
|1
|2
|2
|7
|Даллас
|3
|1
|2
|2
|8
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|4
|1
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|2
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|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|4
|3
|1
|6
|2
|Эдмонтон
|3
|2
|1
|5
|3
|Анахайм
|2
|2
|0
|4
|4
|Сан-Хосе
|3
|2
|1
|4
|5
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|2
|2
|4
|6
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|2
|2
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