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Вратарь Тампы Андрей Василевский проводит 600-й матч в НХЛ

Василевский проводит 600-й матч в НХЛ

Павел Лопатко

Российский вратарь «Тампы» Андрей Василевский играет в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ с «Вашингтоном».

Как сообщает пресс-служба НХЛ, 32-летний голкипер проводит свой 600-й матч в регулярных чемпионатах. Василевский имеет наибольшее количество побед (370) среди всех вратарей в истории НХЛ на момент достижения этой отметки; россиянин Сергей Бобровский (339) и американец Коннор Хеллебайк (334) замыкают тройку лидеров.

Кроме того, Василевский стал 5-м российским вратарем с 600 играми в НХЛ. Больше матчей у Бобровского (808), Николая Хабибулина (799), Евгения Набокова (697) и Семена Варламова (621).

НХЛ. Регулярный чемпионат
4 октября, 02:00. Benchmark International Arena (Тампа)
Тампа-Бэй
Вашингтон

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Андрей Василевский (хоккей)
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