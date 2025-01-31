Михеев забил Кочеткову в матче «Каролина» — «Чикаго»

«Чикаго» сравнял в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Каролины».

В конце первого периода шайбу забросил российский нападающий Илья Михеев. Для него этой 9-й гол в сезоне.

Ворота «Харрикейнз» в этой встрече защищает россиянин Петр Кочетков.