«Миннесота» обыграла «Монреаль»

«Миннесота» выиграла у «Монреаля» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:0. «Уайлд» одержали третью победу подряд.

«Миннесота» набрала 66 очков в 52 матчах и занимает 4-е место в Западной конференции. «Монреаль» опустился на 12-ю строчку — 53 очка в 51 игре.