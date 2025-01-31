Наместников забил 10-й гол в сезоне НХЛ

«Виннипег» открыл счет в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Бостона».

На 3-й минуте встречи гол забил российский нападающий Владислав Наместников. Для него это 10-й гол.

32-летний россиянин в этом сезоне набрал 24 (10+14) очка в 48 играх.