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Главный тренер «Вашингтона» рассказал о состоянии Овечкина

17:34
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Главный тренер «Вашингтона» Питер Лавиолетт заявил, что нападающий Александр Овечкин близок к возвращению в основной состав.

«Надеюсь, что скоро мы его увидим. Не знаю, случится ли это в ближайшем матче. Не стоит форсировать восстановление», — приводит слова тренера в Twitter журналист Тарик Эль-Башир.

23 апреля 35-летний нападающий не смог доиграть матч с «Айлендерс» из-за травмы. В текущем сезоне Овечкин провел 43 матча в регулярном чемпионате и набрал 42 (24+18) очка.

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