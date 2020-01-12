Марнер, Оши, Перрон и Куинн Хьюз примут участие на Матче звезд НХЛ

НХЛ назвала игроков, которые примут участие в Матче звезд НХЛ-2020 после голосования болельщиков, который состоится в Сент-Луисе. В мероприятии примут участие Митч Марнер («Торонто»), Ти Джей Оши («Вашингтон»), Дэвид Перрон («Сент-Луис») и Куинн Хьюз («Ванкувер»).

Марнер в 34 матчах набрал 42 (11+31) очка. У Оши 33 (18+15) балла в 45 встречах. На счету Перрона 45 (19+26) очков в 45 матчах. В активе Хьюза 31 (4+27) балл в 44 играх. Для каждого игрока это будет первое подобное мероприятие.