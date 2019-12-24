НХЛ определила тройку лучших хоккеистов игрового дня.

Первой звездой дня стал нападающий «Торонто» Митч Марнер. В результативной встрече с «Каролиной» (8:6) он набрал 5 (2+3) очков.

Второй звездой стал нападающий «Филадельфии» Кевин Хэйс, оформивший дубль в матче с «Рейнджерс» (5:1). Ранее он выступал за «синерубашечников».

Замкнул тройку лучших форвард «Тампы» Брэйден Пойнт. Он набрад 4 (1+3) очка в матче с «Флоридой» (6:1).

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