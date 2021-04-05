Лавиолетт: «Самсонов дал «Вашингтону» шанс выиграть матч с «Нью-Джерси»

Главный тренер «Вашингтона» Питер Лавиолетт прокомментировал игру вратаря Ильи Самсонова в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Нью-Джерси» (5:4).

«У него были действительно большие сейвы. Я думаю, первый период для него был действительно хорошим. Он дал нам шанс выиграть матч. Мы сделали достаточно атакующих действий, чтобы победить. По такой игре, если ваш вратарь один из лучших игроков на льду, тогда он даст вам шанс», — приводит слова Лавиолетта официальный сайт НХЛ.

После этого матча «Вашингтон» с 54 очками занимает первое место в Восточном дивизионе, «Нью-Джерси» с 32 очками — на седьмой строчке.