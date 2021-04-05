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Гендиректор «Далласа» рассказал, почему главный тренер «Старз» попал в ковид-протокол во время матча с «Каролиной»

05:44
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Генеральный директор «Далласа» Джим Нилл прокомментировал включение главного тренера команды Рика Боунесса в ковид-протокол во время матча регулярного чемпионата НХЛ против «Каролины» (0:1).

«Рик был вакцинирован. Мы думаем, что это ложное срабатывание, но есть протокол. С ПЦР-тестированием есть разные уровни заражения или что-то вроде того. У него была очень низкая оценка, но она все же положительная, и поэтому из соображений безопасности его сняли. Но при этом он был вакцинирован. Его первая вакцинация была сделана где-то в январе, ему сделали обе прививки», — приводит слова Нилла официальный сайт НХЛ.

Наставник «Далласа» Рик Боунесс пропустил третий период матча против «Каролины», его место занял помощник тренера Джон Стивенс.

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