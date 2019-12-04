Команда Гусева уволила главного тренера после поражения 1:7

«Нью-Джерси» объявил об освобождении от обязанностей главного тренера Джона Хайнса. Временно руководить командой будет Ален Насреддин. Скаут Питер Хорачек стал его ассистентом.

Первым матчем под руководством нового тренера станет игра регулярного чемпионата НХЛ против «Вегаса».

BREAKING: The #NJDevils have made a coaching changehttps://t.co/2NCVZlGezY — New Jersey Devils (@NJDevils) December 3, 2019

Напомним, «Дэвилз», за которых играет россиянин Никита Гусев?, в последнем матче проиграли со счетом 1:7 «Баффало», а до этого уступили «Рейнджерс» — 0:4. Команда идет на предпоследнем месте в Восточной конференции.

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