«Тампа» победила «Каролину», у Сергачева результативный пас

«Тампа» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Каролину» со счетом 4:2.

В составе хозяев дубль оформил Йеспер Фаст, гости ответили точными бросками Стивена Стэмкоса, Виктора Хедмана, Ондржея Палата и Алекса Киллорна. Российский защитник «Лайтнинг» Михаил Сергачев отметился результативной передачей, вратарь Андрей Василевский отразил 34 броска.

После этого матча «Тампа» с 23 очками занимает третье место в Центральном дивизионе, «Каролина» с 25 очками — на второй строчке.