Хэйс перешел в "Виннипег", а в обмен "Рейнджерс" получил Лемье и два выбора на драфте

"Виннипег" пополнился нападающим Кевином Хэйсом, а в обмен "Рейнджерс" получил форварда Брендана Лемье, выбор в первом раунде драфта-2019 и условный выбор на драфте-2022, сообщает официальный сайт НХЛ, ссылаясь на официальные Твиттеры команд.

26-летний Хэйс был выбран "Чикаго" в первом раунде (№24) драфта-2010. 20 августа 2014 года на правах неограниченно свободного агента он подписал контракт с "Рейнджерс". В 361 матче регулярных сезонов он набрал 216 (87+129) очков, а также 10 (2+8) баллов в 34 встречах плей-офф Кубка Стэнли.

22-летний Лемье в этом сезоне отметился 11 (9+2) баллами в 44 матчах.

Все о НХЛ – здесь