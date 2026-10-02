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Российский голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестеркин заявил, что постарается забить еще раз в НХЛ

Голкипер «Рейнджерс» Шестеркин заявил, что постарается забить еще раз в НХЛ

Алина Савинова
Игорь Шестеркин.
Фото Getty Images

Российский голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестеркин прокомментировал свой гол в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Тампы» (5:1).

30-летний вратарь забил в пустые ворота на 58-й минуте и установил окончательный счет в игре. Он стал третьим российским голкипером, забившим в матче регулярного чемпионата НХЛ. Ранее это удавалось только Илье Сорокину и Евгению Набокову.

«У меня в голове долго крутилась мысль [как отпраздновать], но я не видел, как шайба пересекла линию ворот, и немного смутился, не знал, что могу сделать. Так что, может быть, в следующий раз. Я постараюсь забить еще раз», — цитирует Шестеркина New York Post.

Игорь Шестеркин (в&nbsp;центре) после забитого гола.Русский вратарь вошел в историю НХЛ! Шестеркин забил гол броском через всю площадку

Шестеркин — первый вратарь в истории «Рейнджерс», забросивший шайбу. В матче с «Тампой» россиянин также сделал 24 сэйва. Он был признан первой звездой встречи.

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Игорь Шестеркин
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Столичный дивизион И В П О
1 Питтсбург 1 1 0 2
2 Коламбус 1 1 0 2
3 Нью-Джерси 1 1 0 2
4 Рейнджерс 2 1 1 2
5 Каролина 1 0 1 1
6 Филадельфия 2 0 2 1
7 Вашингтон 0 0 0 0
8 Айлендерс 1 0 1 0
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 2 1 1 3
2 Бостон 1 1 0 2
3 Монреаль 1 1 0 2
4 Торонто 2 1 1 2
5 Оттава 0 0 0 0
6 Детройт 0 0 0 0
7 Баффало 1 0 1 0
8 Тампа-Бэй 1 0 1 0
Центральный дивизион И В П О
1 Юта 1 1 0 2
2 Колорадо 1 1 0 2
3 Миннесота 1 1 0 2
4 Даллас 0 0 0 0
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1 Эдмонтон 2 1 1 3
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3 Вегас 1 1 0 2
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7.10
2.10 02:00 Рейнджерс – Тампа-Бэй 5 : 1
2.10 02:00 Нью-Джерси – Филадельфия 3 : 2 ОТ
2.10 02:00 Коламбус – Баффало 6 : 3
2.10 03:00 Нэшвилл – Миннесота 1 : 3
2.10 04:00 Юта – Чикаго 6 : 0
2.10 04:00 Калгари – Сиэтл 1 : 6
2.10 05:00 Сан-Хосе – Флорида 4 : 3 ОТ
2.10 05:00 Ванкувер – Эдмонтон 7 : 9
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