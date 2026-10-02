Голкипер «Рейнджерс» Шестеркин заявил, что постарается забить еще раз в НХЛ

Российский голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестеркин прокомментировал свой гол в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Тампы» (5:1).

30-летний вратарь забил в пустые ворота на 58-й минуте и установил окончательный счет в игре. Он стал третьим российским голкипером, забившим в матче регулярного чемпионата НХЛ. Ранее это удавалось только Илье Сорокину и Евгению Набокову.

«У меня в голове долго крутилась мысль [как отпраздновать], но я не видел, как шайба пересекла линию ворот, и немного смутился, не знал, что могу сделать. Так что, может быть, в следующий раз. Я постараюсь забить еще раз», — цитирует Шестеркина New York Post.

Шестеркин — первый вратарь в истории «Рейнджерс», забросивший шайбу. В матче с «Тампой» россиянин также сделал 24 сэйва. Он был признан первой звездой встречи.

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