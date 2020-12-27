Форвард Степан перешел из «Аризоны» в «Оттаву»

Нападающий Дерек Степан перешел в «Оттаву Сенаторз». «Аризона», которой принадлежал хоккеист, получила условный выбор во втором раунде драфта 2021 года, сообщается на официальном сайте НХЛ. Контракт игрока рассчитан на один сезон, его зарплата составляет 6,5 миллиона долларов.

В прошедшем розыгрыше регулярного чемпионата НХЛ Степан провел 70 игр, набрав 28 очков (10+18) при показателе полезности «-4».

Ранее 30-летний форвард играл за «Рейнджерс».