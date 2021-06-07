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Финский нападающий Лунделль подписал контракт новичка с «Флоридой»

19:30
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Финский нападающий Антон Лунделль подписал контракт новичка с «Флоридой». Соглашение рассчитано на три года, информирует официальный сайт клуба.

19-летний Лунделль был выбран «Пантерз» на драфте-2020 под общим 12-м номером в первом раунде.

На ЧМ-2021 форвард в составе сборной Финляндии провел 10 матчей и набрал 7 (4+3) очков.

Дополнительная информация:

https://www.nhl.com/panthers/news/florida-panthers-agree-to-terms-with-forward-anton-lundell/c-325225386

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