Финский нападающий Лунделль подписал контракт новичка с «Флоридой»

Финский нападающий Антон Лунделль подписал контракт новичка с «Флоридой». Соглашение рассчитано на три года, информирует официальный сайт клуба.

19-летний Лунделль был выбран «Пантерз» на драфте-2020 под общим 12-м номером в первом раунде.

На ЧМ-2021 форвард в составе сборной Финляндии провел 10 матчей и набрал 7 (4+3) очков.