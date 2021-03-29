Эрик Стаал об обмене в «Монреаль»: «Тут лучшая атмосфера в лиге»

Нападающий Эрик Стаал прокомментировал свой обмен в «Монреаль» из «Баффало». По словам 36-летнего канадца, ему очень нравится в новом клубе.

«Тут бесспорно лучшая атмосфера в лиге. Я стал членом этой команды, этого города, — цитирует Стаала сайт НХЛ. — Феноменальное ощущение — быть игроком «Монреаль Канадиенс». Я в восторге.

Тут потрясающие возможности, и я постараюсь ими воспользоваться. Считаю, что у меня еще есть силы, что я могу принести пользу. В любом звене я буду делать все возможное, чтобы больше времени проводить на площадке, а не на скамейке запасных.

Монреаль — феноменальное место для того, чтобы играть в хоккей. Это лучшее, что может случиться в судьбе хоккеиста, и я очень рад, что у меня появился такой шанс. Это невероятное место.

Линия нападения сбалансирована, команда может атаковать волна за волной. С учетом такого количества игр и структуры нынешнего сезона командам потребуются все игроки в составе. Думаю, здесь достаточно хороших ребят, которые уже давно играют в лиге и понимают хоккей".