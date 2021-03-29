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Партнер Овечкина стал третьей звездой дня в НХЛ. Видео

11:06
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НХЛ на официальном сайте 29 марта назвала лучших хоккеистов игрового дня.

Третьей звездой дня признан форвард «Вашингтона» Том Уилсон, забивший дважды в ворота «Рейнджерс» (5:4). Второй звездой дня стал нападающий «Флориды» Джонатан Юбердо, набравший три (2+1) очка в игре с «Далласом» (4:1).

Первой звездой дня признан вратарь «Нью-Джерси» Маккензи Блэквуд, отразивший все 40 бросков в игре с «Бостоном» (1:0).

НХЛ: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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