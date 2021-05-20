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«Эдмонтон» проиграл «Виннипегу»

06:38
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«Эдмонтон» потерпел поражение от «Виннипега» в первом матче первого раунда плей-офф НХЛ (1:4). Следующая игра в серии состоится 22 мая.

НХЛ

Плей-офф

Первый раунд

Первый матч

«Эдмонтон» — «Виннипег» — 1:4 (0:0, 1:1, 0:3)

Голы: Пулюярви — 1 (Бэрри, Нерс), 28:24 — 1:0. Пулман — 1 (Уилер, Томпсон), 31:01 — 1:1. Тонинато — 1 (Стэнли, Томпсон), 49:14 — 1:2. Коннор — 1 (п.в., Шайфли, Пионк), 58:13 — 1:3. Уилер — 1 (п.в., Коннор, Шайфли), 58:45 — 1:4.

Вратари: Смит (58:10 — 58:13, 58:33 — 58:45) — Хеллибак.

Штраф: 0 — 2.

Броски: 33 (6+16+11) — 22 (6+8+8).

Наши: Куликов (18.29/1/-1) — -.

20 мая. Эдмонтон. «Роджерс Плэйс».

Счет в серии: 0-1.

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