«Эдмонтон» хотел обменять Пульюярви на Волкова

«Эдмонтон» рассматривал возможность обмена форварда Ессе Пульюярви на нападающего «Тампы-Бэй» Александра Волкова, сообщает Sportsnet.

По имеющейся информации, клуб расматривал возможность обмена финна либо на Волкова, либо на Жюльена Готье из «Каролины», но не получили достойного предложения. Хоккеист после этого подписал годичный контракт с финским «Кярпятом». Соглашение подразумевает возможность до 1 декабря уйти в один из клубов НХЛ.

21-летний игрок ранее выступал в системе «Кярпята» с 2011 по 2016 годы. В 2016 году «Эдмонтон» выбрал его на драфте под общим 4-м номером. В 139 матчах в НХЛ он набрал 37 (15+22) очков.

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