Брат голкипера «Тампы» Василевского рассказал об обстановке в городе на фоне урагана

Алексей Василевский, брат вратаря «Тампы» Андрея Василевского, рассказал, какова обстановка в городе на фоне урагана «Милтон».

«Я с Андреем общался. Команда, семьи с домашними питомцами заранее уехали в Каролину. Что касается самого урагана, это происходит во Флориде постоянно. Думаю, что там недвижимость, ценные вещи страхуют в порядке вещей из-за этого», — цитирует Алексея Василевского ТАСС.

12 октября «Тампа» на выезде сыграет с «Каролиной» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Начало — в 02.00 по московскому времени.