Овечкин пожаловался на нехватку хороших форвардов в «Вашингтоне»

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин считает, что команда испытывает нехватку качественных центрфорвардов.

«Очевидно, нам не хватает парней с талантом и мастерством, которыми обладают Бэкстрем и Кузнецов. Но что есть, то есть. Мы ничего не можем с этим поделать. [Пьер-Люк] Дюбуа обладает довольно хорошими навыками, он пока учится. У него хороший потенциал», — цитирует Овечкина официальный сайт НХЛ.

На данный момент 36-летний Никлас Бэкстрем находится в списке травмированных, швед пропустил почти весь сезон-2023/24 из-за проблем со здоровьем. 32-летний Евгений Кузнецов минувшим летом вернулся в КХЛ, став игроком СКА.

39-летний Овечкин выступает за клуб с 2005 года. На счету игрока 853 заброшенные шайбы в регулярных чемпионатах НХЛ, россиянин отстает на 42 гола от рекордсмена по данному показателю за всю историю лиги Уэйна Гретцки (894).