«Сан-Хосе» — «Сент-Луис»: видеообзор матча

«Сент-Луис» на выезде победил «Сан-Хосе» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:4 ОТ.

«Сент-Луис» одержал вторую победу в двух матчах на старте сезона. Для «Сан-Хосе» эта игра стала первой в текущем регулярном чемпионате НХЛ.