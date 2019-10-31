Стали известны звезды прошедшего игрового дня в НХЛ, информирует официальный сайт лиги. Первой звездой стал нападающий «Ванкувера» Брок Бозер, набравший 4 (3+1) очка в матче регулярного чемпионата против «Лос-Анджелеса» (5:3).

Вторая звезда — форвард «Эдмонтона» Леон Драйзайтль, который набрал 3 (2+1) очка в игре с «Коламбусом» (4:1).

Третьей звездой признан нападающий «Тампы-Бэй» Тайлер Джонсон. 29-летний хоккеист набрал 3 (1+2) очка во встрече с «Нью-Джерси» (6:5 ОТ).

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