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Сегодня, 21:11

Варламов вошел в символическую сборную «Колорадо» за 25 лет

Алина Савинова
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Семен Варламов.
Фото Imagn Images, USA Today Sports

НХЛ объявила составы символической сборной «Колорадо» за последние 25 лет.

Во вторую сборную включен российский голкипер Семен Варламов. Он выступал за «Эвеланш» с 2011 по 2019 год, после чего присоединился к «Айлендерс».

Также во вторую символическую сборную «Колорадо» попали защитники Эрик Джонсон, Роб Блейк и нападающие Милан Гейдук, Габриэль Ландескуг, Микко Рантанен.

Состав первой сборной выглядит следующим образом: голкипер Патрик Руа, защитники Адам Фут и Кейл Макар, нападающие Петер Форсберг, Натан Маккиннон и Джо Сакик.

Всего в НХЛ Варламов провел 621 матч, в которых отразил 91,6 процента бросков при показателе полезности 2,65.

Семен Варламов
НХЛ
ХК Колорадо Эвеланш
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8 Айлендерс 45 18 27 43
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6 Бостон 47 22 25 50
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Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 47 31 16 65
2 Даллас 46 29 17 59
3 Миннесота 46 27 19 58
4 Колорадо 47 28 19 57
5 Сент-Луис 47 22 25 48
6 Юта 45 19 26 45
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8 Чикаго 46 15 31 33
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 46 29 17 61
2 Эдмонтон 46 29 17 61
3 Лос-Анджелес 43 25 18 55
4 Калгари 45 22 23 51
5 Ванкувер 45 20 25 50
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