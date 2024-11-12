Тротц: «У Овечкина уже был бы рекорд, если бы не пара локаутов»

Генеральный менеджер «Нэшвилла», главный тренер чемпионского «Вашингтона» — 2017/18 Барри Тротц в эксклюзивном интервью «СЭ» высказался об игре Александра Овечкина и о принятии Павла Дацюка в Зал хоккейной славы.

— Сначала — об одном из тех, кого сегодня чествуют. Вы никогда не тренировали Павла Дацюка, но много лет были соперником его «Детройта». Каким он для вас был оппонентом?

— Это самый разносторонний игрок, когда-либо выступавший в командах, против которых я тренировал. Он одинаково здорово делал вещи по обе стороны шайбы. Есть очень мало людей, которые играют так смело и решительно на всех участках площадки. Когда ты смотришь на Павла — никогда не подумаешь, что он так физически крепок. Он был победителем. Он мог играть против кого угодно в какую угодно эпоху.

— А теперь спрошу про будущего члена Зала славы — вашего друга и соратника Александра Овечкина. Вас удивило, что в 39 лет он так роскошно начал сезон?

— Вообще не удивлен! Он в такое начало сезона вложился. Он может все. Я видел это вживую на протяжении четырех лет. Нет вопроса о том, что Ови — величайший снайпер всех времен. У него уже был бы рекорд, если бы не пара локаутов (Овечкин дебютировал в НХЛ на год позже из-за годового локаута 2004/05 и пропустил полгода из-за локаута-2012; также значительное число матчей было пропущено из-за пандемии COVID-19, — Прим. И.Р.).

— Как вы думаете, он может побить рекорд Гретцки уже в этом сезоне?

— Мы как раз на днях встречались с ними. Так, как он играет сейчас, — да. И думаю, он сделает это. Но последние десять голов будут для него сложными, потому что все будут играть против него максимально плотно.

39-летний россиянин за карьеру забил 863 гола в североамериканской лиге. По этому показателю он занимает второе место среди всех игроков НХЛ в истории. Лидирует канадец Уэйн Гретцки, забросивший 894 шайбы.