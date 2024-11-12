Тротц: «У Овечкина уже был бы рекорд, если бы не пара локаутов»
Генеральный менеджер «Нэшвилла», главный тренер чемпионского «Вашингтона» — 2017/18 Барри Тротц в эксклюзивном интервью «СЭ» высказался об игре Александра Овечкина и о принятии Павла Дацюка в Зал хоккейной славы.
— Сначала — об одном из тех, кого сегодня чествуют. Вы никогда не тренировали Павла Дацюка, но много лет были соперником его «Детройта». Каким он для вас был оппонентом?
— Это самый разносторонний игрок, когда-либо выступавший в командах, против которых я тренировал. Он одинаково здорово делал вещи по обе стороны шайбы. Есть очень мало людей, которые играют так смело и решительно на всех участках площадки. Когда ты смотришь на Павла — никогда не подумаешь, что он так физически крепок. Он был победителем. Он мог играть против кого угодно в какую угодно эпоху.
— А теперь спрошу про будущего члена Зала славы — вашего друга и соратника Александра Овечкина. Вас удивило, что в 39 лет он так роскошно начал сезон?
— Вообще не удивлен! Он в такое начало сезона вложился. Он может все. Я видел это вживую на протяжении четырех лет. Нет вопроса о том, что Ови — величайший снайпер всех времен. У него уже был бы рекорд, если бы не пара локаутов (Овечкин дебютировал в НХЛ на год позже из-за годового локаута 2004/05 и пропустил полгода из-за локаута-2012; также значительное число матчей было пропущено из-за пандемии COVID-19, — Прим. И.Р.).
— Как вы думаете, он может побить рекорд Гретцки уже в этом сезоне?
— Мы как раз на днях встречались с ними. Так, как он играет сейчас, — да. И думаю, он сделает это. Но последние десять голов будут для него сложными, потому что все будут играть против него максимально плотно.
39-летний россиянин за карьеру забил 863 гола в североамериканской лиге. По этому показателю он занимает второе место среди всех игроков НХЛ в истории. Лидирует канадец Уэйн Гретцки, забросивший 894 шайбы.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|14
|11
|3
|22
|2
|Нью-Джерси
|18
|10
|8
|22
|3
|Вашингтон
|14
|10
|4
|20
|4
|Рейнджерс
|13
|9
|4
|19
|5
|Айлендерс
|15
|6
|9
|15
|6
|Филадельфия
|16
|6
|10
|14
|7
|Питтсбург
|17
|6
|11
|14
|8
|Коламбус
|14
|5
|9
|12
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|15
|11
|4
|23
|2
|Торонто
|16
|9
|7
|20
|3
|Бостон
|16
|7
|9
|16
|4
|Тампа-Бэй
|14
|7
|7
|15
|5
|Баффало
|16
|7
|9
|15
|6
|Оттава
|14
|7
|7
|14
|7
|Детройт
|14
|6
|8
|13
|8
|Монреаль
|16
|5
|11
|12
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|15
|14
|1
|28
|2
|Миннесота
|15
|10
|5
|23
|3
|Даллас
|14
|9
|5
|18
|4
|Колорадо
|16
|8
|8
|16
|5
|Юта
|15
|6
|9
|15
|6
|Сент-Луис
|15
|7
|8
|14
|7
|Чикаго
|16
|6
|10
|13
|8
|Нэшвилл
|16
|5
|11
|12
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Лос-Анджелес
|17
|9
|8
|21
|2
|Вегас
|15
|9
|6
|20
|3
|Калгари
|16
|8
|8
|19
|4
|Ванкувер
|13
|7
|6
|17
|5
|Эдмонтон
|15
|7
|8
|15
|6
|Сиэтл
|15
|6
|9
|13
|7
|Сан-Хосе
|17
|5
|12
|13
|8
|Анахайм
|14
|5
|9
|12
|12.11
|03:00
|
Филадельфия – Сан-Хосе
|4 : 3 Б
|12.11
|03:00
|
Питтсбург – Даллас
|1 : 7
|12.11
|04:30
|
Калгари – Лос-Анджелес
|3 : 1
|12.11
|05:00
|
Колорадо – Нэшвилл
|3 : 2 ОТ
|12.11
|06:00
|
Вегас – Каролина
|2 : 5