Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 16:10

Тротц: «У Овечкина уже был бы рекорд, если бы не пара локаутов»

Игорь Рабинер
Обозреватель
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Александр Овечкин.
Фото Imagn Images, USA Today Sports

Генеральный менеджер «Нэшвилла», главный тренер чемпионского «Вашингтона» — 2017/18 Барри Тротц в эксклюзивном интервью «СЭ» высказался об игре Александра Овечкина и о принятии Павла Дацюка в Зал хоккейной славы.

— Сначала — об одном из тех, кого сегодня чествуют. Вы никогда не тренировали Павла Дацюка, но много лет были соперником его «Детройта». Каким он для вас был оппонентом?

— Это самый разносторонний игрок, когда-либо выступавший в командах, против которых я тренировал. Он одинаково здорово делал вещи по обе стороны шайбы. Есть очень мало людей, которые играют так смело и решительно на всех участках площадки. Когда ты смотришь на Павла — никогда не подумаешь, что он так физически крепок. Он был победителем. Он мог играть против кого угодно в какую угодно эпоху.

— А теперь спрошу про будущего члена Зала славы — вашего друга и соратника Александра Овечкина. Вас удивило, что в 39 лет он так роскошно начал сезон?

— Вообще не удивлен! Он в такое начало сезона вложился. Он может все. Я видел это вживую на протяжении четырех лет. Нет вопроса о том, что Ови — величайший снайпер всех времен. У него уже был бы рекорд, если бы не пара локаутов (Овечкин дебютировал в НХЛ на год позже из-за годового локаута 2004/05 и пропустил полгода из-за локаута-2012; также значительное число матчей было пропущено из-за пандемии COVID-19, — Прим. И.Р.).

— Как вы думаете, он может побить рекорд Гретцки уже в этом сезоне?

— Мы как раз на днях встречались с ними. Так, как он играет сейчас, — да. И думаю, он сделает это. Но последние десять голов будут для него сложными, потому что все будут играть против него максимально плотно.

39-летний россиянин за карьеру забил 863 гола в североамериканской лиге. По этому показателю он занимает второе место среди всех игроков НХЛ в истории. Лидирует канадец Уэйн Гретцки, забросивший 894 шайбы.

Александр Овечкин
Павел Дацюк
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
Барри Тротц
Читайте также
За что Амарала уволили из «Спартака»
CNN сообщил о намерении Мелании Трамп пропустить встречу с Джилл Байден в Белом доме
Женская сборной России по бодибилдингу отказалась от выступления на чемпионате мира в Японии
Госдума приняла закон о запрете пропаганды чайлдфри
Тренер из Косово ударил восьмилетнюю дочь после поражения на чемпионате Европы
Умер заслуженный артист РСФСР Георгий Асатиани
Популярное видео
«Филадельфия» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Анахайм» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Сан-Хосе» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Локомотив» обыгрывает всех, три поражения СКА, что не так с «Магниткой»
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Виннипег» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Юта»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
Материалы сюжета: Овечкин: гонка за великим рекордом Гретцки по голам в НХЛ
Линдрос: «Овечкин может побить рекорд Гретцки к концу февраля»
Форвард «Акрона» Дзюба: «У меня побольше шансов побить рекорд по голам, чем у Овечкина»
«Мы не хотим упускать шанс». Овечкин выбил десятку и сделал еще два шага к рекорду Гретцки
Агент Овечкина считает знаком уважения слова Строума о работе команды на рекорд россиянина
«Овечкин танцевал после финальной сирены». В Америке уже считают дни до падения рекорда Гретцки
Плющев — о форме Овечкина: «Большой игрок по сторонам не смотрит. Он делает то, что умеет лучше всего»
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Генменеджер «Миннесоты» рассказал о дружбе Капризова с главным тренером Хайнсом
Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 14 11 3 22
2 Нью-Джерси 18 10 8 22
3 Вашингтон 14 10 4 20
4 Рейнджерс 13 9 4 19
5 Айлендерс 15 6 9 15
6 Филадельфия 16 6 10 14
7 Питтсбург 17 6 11 14
8 Коламбус 14 5 9 12
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 15 11 4 23
2 Торонто 16 9 7 20
3 Бостон 16 7 9 16
4 Тампа-Бэй 14 7 7 15
5 Баффало 16 7 9 15
6 Оттава 14 7 7 14
7 Детройт 14 6 8 13
8 Монреаль 16 5 11 12
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 15 14 1 28
2 Миннесота 15 10 5 23
3 Даллас 14 9 5 18
4 Колорадо 16 8 8 16
5 Юта 15 6 9 15
6 Сент-Луис 15 7 8 14
7 Чикаго 16 6 10 13
8 Нэшвилл 16 5 11 12
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Лос-Анджелес 17 9 8 21
2 Вегас 15 9 6 20
3 Калгари 16 8 8 19
4 Ванкувер 13 7 6 17
5 Эдмонтон 15 7 8 15
6 Сиэтл 15 6 9 13
7 Сан-Хосе 17 5 12 13
8 Анахайм 14 5 9 12
Результаты / календарь
2.11
3.11
4.11
5.11
6.11
7.11
8.11
9.11
10.11
11.11
12.11
13.11
14.11
15.11
16.11
17.11
12.11 03:00
Филадельфия – Сан-Хосе
 4 : 3 Б
12.11 03:00
Питтсбург – Даллас
 1 : 7
12.11 04:30
Калгари – Лос-Анджелес
 3 : 1
12.11 05:00
Колорадо – Нэшвилл
 3 : 2 ОТ
12.11 06:00
Вегас – Каролина
 2 : 5
Все результаты / календарь

Olimpbet awards

Кубок года по футболу

Новости
RSS RSS
Все новости