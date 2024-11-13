Плющев: «Если Мичков так и будет ходить с короной на голове, ему будет очень сложно закрепиться в НХЛ»

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев прокомментировал возвращение российского нападающего Матвея Мичкова в состав «Филадельфии».

«Мичков — очень сложный парень. Здесь может сработать ситуация, что он таким образом доказал свою значимость в команде, сыграв яркий матч минувшей ночью. Но вопрос в том, что будет дальше. Если он так и будет ходить с короной на голове, ему будет очень сложно закрепиться в НХЛ», — цитирует «ВсеПроСпорт» Плющева.

19-летний россиянин не участвовал во встречах с Тампой» (2:1) и «Флоридой» (3:4) по решению главного тренера «Флайерз» Джона Тортореллы. Во вторник, 12 ноября, он вернулся на лед и набрал 2 (1+1) очка в матче с «Сан-Хосе» (4:3 Б).