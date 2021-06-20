«Айлендерс» победили «Тампу» и сравняли счет в полуфинальной серии Кубка Стэнли

«Айлендерс» в четвертом матче полуфинальной серии Кубка Стэнли обыграли «Тампу» со счетом 3:2.

В составе «островитян» отличились Джош Бэйли, Мэтью Барзал и Мэтт Мартин, «Лайтнинг» ответили точными бросками Брейдена Пойнта и Тайлера Джонсона с передачи Никиты Кучерова.

Вратарь «Айлендерс» Семен Варламов отразил 28 бросков из 30, на счету голкипера «Тампы» Андрея Василевского 27 сейвов.

Счет в серии 2-2. Следующий матч пройдет 22 июня в Тампе и начнется в 3:00 мск.

НХЛ. Плей-офф. 1/2 финала. Четвертый матч

«Айлендерс» — «Тампа-Бэй» — 3:2 (0:0, 3:0, 0:2)

Голы: Бэйли — 6 (Нельсон, Бовилье), 25:30 — 1:0. Барзал — 6 (Клаттербак, Пелек), 33:46 — 2:0. Мартин — 1 (Клаттербак, Пелек), 37:57 — 3:0. Пойнт — 12 (Палат, Чернак), 43:45 — 3:1. Джонсон — 2 (Кучеров, Макдона), 46:43 — 3:2.

Вратари: Варламов — Василевский (58:09 — 58:48, 59:30).

Штраф: 4 — 8.

Броски: 30 (4+17+9) — 30 (11+9+10).

Наши: — - Кучеров (21.30/2/-1), Сергачев (22.17/1/0).

20 июня. Нью-Йорк. Nassau Coliseum.

Счет в серии: 2-2.