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Форвард «Айлендерс» Клаттербак нанес мощный удар Кучерову двумя руками в голову. Видео

04:30
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Форвард «Айлендерс» Кэл Клаттербак в четвертом матче полуфинальной серии против «Тампы» получил 2 минуты штрафа за грубость.

33-летний канадец в середине первого периода нанес грубый удар двумя руками в голову форварду «Лайтнинг» Никите Кучерову.

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