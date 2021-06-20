Форвард «Айлендерс» Клаттербак нанес мощный удар Кучерову двумя руками в голову. Видео

Форвард «Айлендерс» Кэл Клаттербак в четвертом матче полуфинальной серии против «Тампы» получил 2 минуты штрафа за грубость.

33-летний канадец в середине первого периода нанес грубый удар двумя руками в голову форварду «Лайтнинг» Никите Кучерову.