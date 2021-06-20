Форвард «Айлендерс» Клаттербак нанес мощный удар Кучерову двумя руками в голову. Видео
04:30
Форвард «Айлендерс» Кэл Клаттербак в четвертом матче полуфинальной серии против «Тампы» получил 2 минуты штрафа за грубость.
33-летний канадец в середине первого периода нанес грубый удар двумя руками в голову форварду «Лайтнинг» Никите Кучерову.
#Isles Cal Clutterbuck roughing penalty for this hit on #GoBolts Nikita Kucherov— BobbyLotsOfNumbers (@TheReplayGuy) June 20, 2021
? @USA_Network pic.twitter.com/vYGkur4xpC
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