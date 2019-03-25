23:02 | Хоккей — НХЛ

Александр Овечкин: "Для нас большая честь быть в Белом доме"

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Форвард "Вашингтона" Александр Овечкин на встрече в Белом доме с президентом США Дональдом Трампом сказал, что для него и его партнеров большая честь быть принятым главой государства.

 

- Для нас большая честь быть здесь, - цитирует россиянина в своем Твиттере журналист Washington Post Изабель Хуршудян. - Мы попробуем сделать это снова. У нас та же команда, опытная команда. Попробуем вновь сделать это.

Ранее по политическим мотивам игроки "Кэпиталз" Брэйден Холтби, Деванте Смит-Пелли и Бретт Коннолли отказались посещать Белый дом из-за несогласия с политикой президента.

Напомним, в прошлом сезоне 33-летний Александр Овечкин впервые в карьере выиграл Кубок Стэнли.

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Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/hockey/nhl/

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