Александр Овечкин: "Для нас большая честь быть в Белом доме"

Форвард "Вашингтона" Александр Овечкин на встрече в Белом доме с президентом США Дональдом Трампом сказал, что для него и его партнеров большая честь быть принятым главой государства.

Ovechkin in the Oval Office (per pool): "Its a huge honor for us to be here. We're going to try to do it again. Same team, experienced team. We're going to try to do it again." – Isabelle Khurshudyan (@ikhurshudyan) 25 марта 2019 г.

- Для нас большая честь быть здесь, - цитирует россиянина в своем Твиттере журналист Washington Post Изабель Хуршудян. - Мы попробуем сделать это снова. У нас та же команда, опытная команда. Попробуем вновь сделать это.

Ранее по политическим мотивам игроки "Кэпиталз" Брэйден Холтби, Деванте Смит-Пелли и Бретт Коннолли отказались посещать Белый дом из-за несогласия с политикой президента.

Напомним, в прошлом сезоне 33-летний Александр Овечкин впервые в карьере выиграл Кубок Стэнли.

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