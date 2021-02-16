Сын Зарипова забросил первую шайбу в МХЛ. На глазах отца

Нападающий «Ирбиса» Артур Зарипов забросил первую шайбу на молодежном уровне. Он забил гол в матче регулярного чемпионата МХЛ против «Кузнецких медведей» (6:0).

18-летний форвард отличился на глазах своего отца — Даниса Зарипова. Действующий хоккеист «Ак Барса» следил за игрой с трибуны.