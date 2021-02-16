Сын Зарипова забросил первую шайбу в МХЛ. На глазах отца
19:45
Нападающий «Ирбиса» Артур Зарипов забросил первую шайбу на молодежном уровне. Он забил гол в матче регулярного чемпионата МХЛ против «Кузнецких медведей» (6:0).
18-летний форвард отличился на глазах своего отца — Даниса Зарипова. Действующий хоккеист «Ак Барса» следил за игрой с трибуны.
? Артур Зарипов открыл счет своим голам в МХЛ!— Молодежная Хоккейная Лига (@MHL_rus) February 16, 2021
Нападающий «Ирбиса» забросил первую шайбу на молодежном уровне на глазах своего отца — Даниса Зарипова ?#ЛигаСильных pic.twitter.com/at5JHTyWxx
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