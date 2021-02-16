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Сын Зарипова забросил первую шайбу в МХЛ. На глазах отца

19:45
Артур Зарипов. Фото ХК «Ак Барс».
Артур Зарипов. Фото ХК «Ак Барс».
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Нападающий «Ирбиса» Артур Зарипов забросил первую шайбу на молодежном уровне. Он забил гол в матче регулярного чемпионата МХЛ против «Кузнецких медведей» (6:0).

18-летний форвард отличился на глазах своего отца — Даниса Зарипова. Действующий хоккеист «Ак Барса» следил за игрой с трибуны.

Париматч МХЛ: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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