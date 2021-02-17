Сын Зарипова: «Надеюсь, в следующем сезоне папа все еще будет играть»

Нападающий «Ирбиса» Артур Зарипов, сын капитана «Ак Барса» Даниса Зарипова, прокомментировал свой гол в ворота «Кузнецких медведевей» (6:0) в матче регулярного чемпионата МХЛ. Это дебютная шайба Зарипова-младшего в лиге.

— Мне уже очень хочется сыграть в плей-офф: стараюсь проявить себя в каждой смене, чтобы заслужить место в команде на важнейшие матчи сезона.

Весь матч я искал моменты, копал на пятачке, показывал, на что способен, — и в итоге забил! В том эпизоде я только-только выбежал со смены и на меня сразу сделали передачу. Я решил с ходу зарядить — не сразу понял, что шайба в воротах, поэтому побежал на добивание. Только потом все осознал, обрадовался.

Думаю, эта шайба придаст мне уверенности. Даже в этой встрече после гола я поймал кураж, полетел в атаку в следующих сменах, пытался забить. Завтра с таким же настроем выйду на вторую игру.

— Недавно в КХЛ сыграли отец и сын Мозякины. Ждать в КХЛ тандем Зариповых?

— Я видел этот матч. У нас с Андреем Мозякиным примерно одинаковый возраст — я буду изо всех сил стараться прогрессировать, чтобы попасть в основную команду.

Надеюсь, в следующем сезоне папа все еще будет играть, не завершит карьеру, и мы сумеем исполнить эту мечту, — цитирует Артура Зарипова пресс-служба МХЛ.