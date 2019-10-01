«Сахалинские акулы» уничтожили «ОРДЖИ Юниор», «Тайфун» одолел «Ригу»
В матче регулярного чемпионата МХЛ состоялись два матча.
«Сахалинские акулы» забросили 8 безответных шайб в ворота «ОРДЖИ Юниор». «Тайфун» в гостях одолел «Ригу» (5:4).
Хоккей
МХЛ
Регулярный чемпионат
«ХК Рига» (Рига) — «Тайфун» (Уссурийск) — 4:5 (0:0, 2:4, 2:1)
Голы: Пасманик — 1 (Дробин, Ужегов), 21:18 — 0:1. Донцов — 5 (бол., Лапшин, Долотов), 26:14 — 0:2. Прижевойтс — 5 (Забусов, Ошениекс), 28:52 — 1:2. Елизаров — 5 (Терещенко), 29:29 — 1:3. Трасташенков — 1 (бол., Забусов, Ошениекс), 33:52 — 2:3. Бунов — 7 (Л. Михеев, Долотов), 39:44 — 2:4. Гринбергс — 1 (Синегубов), 41:31 — 3:4. Малухин — 5 (Пасманик, Раров), 44:20 — 3:5. Забусов — 3, 59:31 — 4:5.
Вратари: Бруверис (Ворис, 40:00, 58:15 — 59:31, 59:38) — Бураков.
Судьи: Андрианов, Светилов.
1 октября. Пиньки. Инбокс-Холл.
«ОРДЖИ Юниор» (Пекин) — «Сахалинские акулы» (Южно-Сахалинск) — 0:8 (0:1, 0:4, 0:3)
Голы: Бозунов — 4 (Баранов, Баснев), 3:40 — 0:1. Бозунов — 5 (Ткачев, Башлаев), 23:27 — 0:2. Баранов — 3 (Бозунов), 34:32 — 0:3. Чеботарев — 1 (Баснев, Бозунов), 36:23 — 0:4. Курилкин — 1 (Москалев), 38:34 — 0:5. Пяткин — 1 (Бозунов, Баранов), 44:20 — 0:6. Баснев — 1 (бол., Баранов, Бозунов), 50:43 — 0:7. Москалев — 3 (Курилкин), 52:09 — 0:8.
Вратари: Ху Хаожань — Колупаев (23:23 — 23:27).
Судьи: Литвинов, Морозов.
1 октября. Дмитров. СК «Дмитров».