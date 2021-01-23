Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев в разговоре с «СЭ» прокомментировал эпизод, произошедший в матче «Омские ястребы» — «Кузнецкие медведи». В результате потасовки хоккеист «Медведей» Демид Паничкин потерял сознание и был доставлен в больницу с черепно-мозговой травмой.

— Видел этот эпизод — полное безобразие. Комментаторы матча говорили, что у «Омских ястребов» постоянные штрафы, — отметил Плющев. — Руководству МХЛ нужно было раньше как-то реагировать на такие вещи. Насколько я понимаю, человек может остаться инвалидом. Тем более парень был одним из ведущих игроков команды.

Хотя мальчишка и принес извинения, но, думаю, от этого факт не легче ни ему самому, ни родителям парня. Это полное безобразие.

(Владимир Пушкарев)