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12 человек заболели коронавирусом в клубе МХЛ «Капитан»

20:53
«Капитан». Фото Официальный сайт
«Капитан». Фото Официальный сайт
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Как стало известно «СЭ», появились заболевшие коронавирусом в клубе Молодежной лиги «Капитан» из Ступино. По нашим данным, заразились 12 человек.

Ранее в «Авангарде» выявили 20 случаев заражения коронавирусом. ЦСКА объявил о семи зараженных хоккеистах. Их болезнь протекает бессимптомно, все спортсмены изолированы и находятся в тесном контакте с медицинским штабом клуба. (Алексей Шевченко)

Париматч МХЛ: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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