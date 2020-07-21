12 человек заболели коронавирусом в клубе МХЛ «Капитан»

Как стало известно «СЭ», появились заболевшие коронавирусом в клубе Молодежной лиги «Капитан» из Ступино. По нашим данным, заразились 12 человек.

Ранее в «Авангарде» выявили 20 случаев заражения коронавирусом. ЦСКА объявил о семи зараженных хоккеистах. Их болезнь протекает бессимптомно, все спортсмены изолированы и находятся в тесном контакте с медицинским штабом клуба. (Алексей Шевченко)