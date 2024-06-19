Хоккеисты — богачи, а судьи нищие. Им пора поднять зарплату и предоставить соцпакет
Все в нашем хоккее в целом идет неплохо, лига развивается, а изменения в регламенте последних лет делают турнир интересным. При этом в КХЛ совершенно спокойно допускают, что судьи влачат нищенское существование. И подобное должно прекратиться.
Про арбитров много говорят в хоккее. Тренеры могут свалить на них поражение, кто-то считает, что команда потеряла шансы на титул из-за ошибки судьи. На КХЛ ТВ есть даже специальная программа, где разбирают моменты, связанные с работой арбитров, и она является одной из самых популярных.
Но никаких вопросов к судьям быть не должно, так как эти люди, которые значат для хоккея не меньше хоккеистов, семь месяцев в году думают лишь о том, чтобы прокормить себя и свою семью. И это не фигура речи.
С этих парней, которые реально любят хоккей, большой спрос, но при этом в ответ они ничего не получают. У судей нет регулярной зарплаты после окончания турнира, при этом они должны за свой счет готовиться к сезону, держать себя в отличной физической форме, изучать правила или просматривать видео. Да, хоккеисты тоже вкладывают в себя. Но у них есть что вложить. А у судей нет нечего.
Самый высокооплачиваемый российский арбитр Константин Оленин на днях завершил карьеру. Хотя мог спокойно судить в КХЛ еще пять лет. Но он предпочел кабинетную работу, и его можно понять. Там существенно меньше давления, ответственности и зарплата стабильная, а доход не падает в разы начиная с февраля. Оленин получал во время сезона 400 тысяч при безумной загрузке. Но только с сентября по февраль. Затем регулярный чемпионат заканчивался, а у Константина трое детей, он живет в Москве, так что вряд ли ему можно завидовать.
Но он был один такой. У других ведущих судей — 180-250 тысяч. И тоже в определенный период. Весной и летом каждому из них приходится подрабатывать, и это повезет, если дополнительная работа связана с хоккеем. Кто-то идет в такси, кто-то садится в какой-нибудь офис. И во время сезона подавляющее число наших судей ждут каких-то шабашек. Они работают на любительских турнирах, на детских, лишь бы получить копеечку. А это неприемлемо.
У судей нет суточных, что при такой зарплате превращается в катастрофу. Плотный, причем чересчур плотный, завтрак в отеле, а дальше ожидание отправления на игру, чтобы в раздевалке поесть бесплатных снеков, которыми угощают хозяева. Плюс еще бесплатная пицца после матчей — и все, день прошел. Но на льду ты должен быть образцом. Какие-то ребята могут проиграть — 1:8, кто-то завалит несколько моментов, а вратарь пропустит пару плюх — нормально. Свои 1,5-10 миллионов в месяц они получат. Зато любая судейская ошибка превращается в скандал.
Непонятно, почему в КХЛ спокойно относятся к такому. Очевидно, что судьи КХЛ не должны получать в разы меньше, чем хоккеисты. Аргумент один — люди приходят смотреть не на судей, а на спортсменов. Но это ущербная логика. Судья может испортить матч, но не потому, что он плохой, а потому, что его голова забита совсем другим.
Не надо ссылаться и на экономику страны. Арбитры КХЛ трудятся в лиге, где Александру Радулову спокойно дают больше 70 миллионов, хотя он провалил сезон. Если ты судья в солидной организации, то надо смотреть на то, как получают другие участники матча. А сейчас вратарю Никите Богданову дали 600 тысяч в месяц в «Адмирале», причем эти деньги будут платить весь год, и свои 6 миллионов голкипер получит с любой статистикой. А ни один арбитр о такой зарплате не может и мечтать.
Судьи КХЛ тратят свое здоровье, не спят ночами (потому что летать приходится дешевыми рейсами, а не удобными и, естественно, эконом-классом), с них большой спрос, но на деле они совершенно бесправны. Когда говорят о зарплатах хоккеистов, то вспоминают, что их карьера коротка и надо отложить на будущее. А у судей карьера длинная, что ли? При этом они прошли многое, чтобы добраться до профессиональной лиги. Хоккеисты, если есть хоть немного мозгов, могут обеспечить себя на будущее после первого хорошего контракта. А арбитры, даже проведя несколько лет на высоком уровне, остаются ни с чем? И куда потом идти? Это хорошо, если инспектором в лигу получится устроиться.
КХЛ обязана решить вопрос с оплатой судей перед началом сезона. Дорого? Да, дорого. Но у вас все недешево. А если ничего не изменится, то тогда какой спрос с арбитров? Но и турнир, где важные участники матча думают о бесплатной пицце, нельзя назвать солидным.
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|68
|44
|24
|95
|2
|Авангард
|68
|43
|25
|92
|3
|Сал. Юлаев
|68
|42
|26
|90
|4
|Ак Барс
|68
|41
|27
|84
|5
|Автомобилист
|68
|37
|31
|82
|6
|Трактор
|68
|37
|31
|80
|7
|Лада
|68
|32
|36
|78
|8
|Амур
|68
|29
|39
|71
|9
|Нефтехимик
|68
|27
|41
|69
|10
|Сибирь
|68
|28
|40
|67
|11
|Адмирал
|68
|21
|47
|54
|12
|Барыс
|68
|21
|47
|50
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Динамо М
|68
|46
|22
|98
|2
|СКА
|68
|46
|22
|95
|3
|Локомотив
|68
|44
|24
|93
|4
|Спартак
|68
|40
|28
|88
|5
|Северсталь
|68
|36
|32
|80
|6
|ЦСКА
|68
|34
|34
|76
|7
|Торпедо
|68
|34
|34
|75
|8
|Динамо Мн
|68
|32
|36
|69
|9
|Куньлунь РС
|68
|25
|43
|56
|10
|Сочи
|68
|23
|45
|53
|11
|Витязь
|68
|20
|48
|48
|Финал
|Счет в серии
|
Металлург Мг - Локомотив
Металлург Мг - Локомотив
4 - 0
|4 - 0
|1/2 финала
|
Металлург Мг - Автомобилист
|4 - 3
|
Локомотив - Трактор
Локомотив - Трактор
4 - 0
|4 - 0
|1/4 финала
|
СКА - Автомобилист
|1 - 4
|
Металлург Мг - Спартак
|4 - 2
|
Динамо М - Трактор
Динамо М - Трактор
0 - 4
|0 - 4
|
Авангард - Локомотив
|3 - 4
|1/4 финала конференции
|
Металлург Мг - Амур
|4 - 2
|
СКА - Торпедо
|4 - 1
|
Динамо М - Динамо Мн
|4 - 2
|
Авангард - Лада
|4 - 1
|
Локомотив - ЦСКА
|4 - 1
|
Ак Барс - Автомобилист
|1 - 4
|
Спартак - Северсталь
|4 - 1
|
Сал. Юлаев - Трактор
|2 - 4
|24.04
|19:00
|
Локомотив – Металлург Мг
|1 : 2