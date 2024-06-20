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Сегодня, 13:45

«Спартак» останется грозной силой в следующем сезоне. Клуб сохранил сильнейших форвардов

Морозов и Мальцев продлили контракты со «Спартаком»
Алексей Шевченко
Специальный корреспондент
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Хоккеист Иван Морозов
Иван Морозов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Иван Морозов и Михаил Мальцев продолжат выступать за красно-белых.

«Спартак» очень продуктивно отработал последнюю неделю. Контракт с клубом подписали два сильных нападающих — Иван Морозов и Михаил Мальцев. Отметим, что особо деваться им было некуда. Оба были в статусе ограниченно свободных агентов, но оба неожиданно договорились со «Спартаком» на довольно приличных условиях.

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Сделаю небольшое отступление. После того как Максим Цыплаков отправился за океан, а его агент устроил скандал в связи с этим, было ощущение, что красно-белые всем выкручивают руки на переговорах. Однако оказалось, что это не совсем так. И говорят, что и Максиму предлагали вполне приемлемые условия, но его представитель повел себя не слишком корректно. Правда, «Спартак» до сих пор отвратительно ведет себя по отношению к форварду Матвею Заседе, видимо, в клубе нет единого правила насчет переговоров с хоккеистами.

Не секрет, что Михаил Мальцев имел предложения от других команд, причем ему предлагали значительно лучшие условия. Но «Спартак» отметал все предложения, а в итоге дал такие деньги, которые не должны оскорблять хоккеиста. Михаил получит за два сезона 75 миллионов гарантированной зарплаты, а бонусами может значительно увеличить эту сумму.

Хоккеист Михаил Мальцев
Михаил Мальцев.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Так-то это справедливо. Мальцев играл в Северной Америке, долго старался стать игроком уровня НХЛ, но нормально у него получилось лишь в «Дэвилз». Ни в «Колорадо», ни в последний год в системе «Лос-Анджелеса» толком ничего не выходило. Мы, конечно, за ним в АХЛ следили, но там специфическая лига и очень непросто получить объективное впечатление о хоккеисте.

Мальцев вернулся не совсем таким, как мы предполагали. У него полно козырей, но отнести игрока к звездам первого уровня все-таки нельзя. Яркий пример того, что он играет не в тот хоккей, что требует Алексей Жамнов, случился в середине сезона, когда Иван Морозов получил травму и его в первом звене заменил Михаил. Быстро стало ясно, что хороший игрок АХЛ не слишком-то творческий.

Но Михаил был хорош в другом. Прокачанная силовая игра, отличная работа в обороне. Но 2+9 в 16 матчах — это не совсем то, что от него ждали, да и 2+1 в плей-офф тоже не самый яркий показатель.

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При этом Мальцев — центр, а у КХЛ дефицит хоккеистов такого плана. И было понятно, что в каких-то клубах были готовы давать Мальцеву под 60 миллионов, так как там конкуренции совсем не было. Причем за Мальцевым гонялись сильные команды. Может быть, кто-нибудь и пошел бы на серьезные жертвы при обмене с красно-белыми, но сезон в КХЛ чуть понизил акции Михаила. И очень интересно, как он проведет будущий чемпионат, получив справедливую зарплату от «Спартака». По-хорошему, надо быть в верхней части списка бомбардиров клуба.

Что касается Ивана Морозова, то странно, что этот центральный не попал в символическую сборную по итогам сезона. Надо в КХЛ уже делать две-три яркие пятерки в конце чемпионата, чтобы отмечать как можно больше игроков. Карьера Ивана — американские горки. Участие в чемпионате мира, на следующий сезон игра в ВХЛ, обмен в «Сочи» и отъезд в Америку. После чемпионата мира он был не похож на себя, а в «Хендерсоне» казалось, что Морозов закончился как хоккеист.

Хоккеист Иван Морозов
Иван Морозов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Но Морозов вернулся и стал сердцем первого звена «Спартака», дав возможность раскрыться Николаю Голдобину и Павлу Порядину. Подвели Морозова травмы. Причем он получал серьезные повреждения, которые помешали и ему, и команде лучше выступить в сезоне. Но и так получилось неплохо.

Иван справедливо получил «максималку» от «Спартака» в 45 миллионов, плюс бонусами он может удвоить свой доход. И это тот случай, когда гонорар Морозова не вызывает никаких споров.

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Правда, теперь у «Спартака» переизбыток центральных, ведь есть еще Адам Ружичка, Герман Рубцов, Андрей Локтионов и пара молодых. Но с этой проблемой Алексей Жамнов способен справиться. А «Спартак» после этих подписаний стал сильней.

Иван Морозов
Михаил Мальцев
Хоккей
КХЛ
ХК Спартак (Москва)
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Восточная конференция И В П О
1 Металлург Мг 68 44 24 95
2 Авангард 68 43 25 92
3 Сал. Юлаев 68 42 26 90
4 Ак Барс 68 41 27 84
5 Автомобилист 68 37 31 82
6 Трактор 68 37 31 80
7 Лада 68 32 36 78
8 Амур 68 29 39 71
9 Нефтехимик 68 27 41 69
10 Сибирь 68 28 40 67
11 Адмирал 68 21 47 54
12 Барыс 68 21 47 50
Западная конференция И В П О
1 Динамо М 68 46 22 98
2 СКА 68 46 22 95
3 Локомотив 68 44 24 93
4 Спартак 68 40 28 88
5 Северсталь 68 36 32 80
6 ЦСКА 68 34 34 76
7 Торпедо 68 34 34 75
8 Динамо Мн 68 32 36 69
9 Куньлунь РС 68 25 43 56
10 Сочи 68 23 45 53
11 Витязь 68 20 48 48
Финал Счет в серии
Металлург Мг - Локомотив
Металлург Мг - Локомотив
4 - 0
1. Металлург Мг - Локомотив
2 - 1
2. Металлург Мг - Локомотив
1 - 0
3. Локомотив - Металлург Мг
1 - 2
4. Локомотив - Металлург Мг
1 - 2
4 - 0
1/2 финала
Металлург Мг - Автомобилист
Металлург Мг - Автомобилист
4 - 3
1. Металлург Мг - Автомобилист
2 - 1
2. Металлург Мг - Автомобилист
2 - 4
3. Автомобилист - Металлург Мг
2 - 3
4. Автомобилист - Металлург Мг
5 - 3
5. Металлург Мг - Автомобилист
5 - 2
6. Автомобилист - Металлург Мг
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7. Металлург Мг - Автомобилист
3 - 2
4 - 3
Локомотив - Трактор
Локомотив - Трактор
4 - 0
1. Локомотив - Трактор
5 - 2
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3 - 2
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1 - 2
4. Трактор - Локомотив
0 - 3
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1/4 финала
СКА - Автомобилист
СКА - Автомобилист
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2 - 3
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Металлург Мг - Спартак
Металлург Мг - Спартак
4 - 2
1. Металлург Мг - Спартак
4 - 0
2. Металлург Мг - Спартак
1 - 0
3. Спартак - Металлург Мг
5 - 2
4. Спартак - Металлург Мг
1 - 0
5. Металлург Мг - Спартак
5 - 3
6. Спартак - Металлург Мг
0 - 3
4 - 2
Динамо М - Трактор
Динамо М - Трактор
0 - 4
1. Динамо М - Трактор
2 - 4
2. Динамо М - Трактор
4 - 5
3. Трактор - Динамо М
3 - 2
4. Трактор - Динамо М
5 - 4
0 - 4
Авангард - Локомотив
Авангард - Локомотив
3 - 4
1. Авангард - Локомотив
1 - 2
2. Авангард - Локомотив
0 - 7
3. Локомотив - Авангард
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4. Локомотив - Авангард
3 - 1
5. Авангард - Локомотив
4 - 2
6. Локомотив - Авангард
2 - 3
7. Авангард - Локомотив
0 - 2
3 - 4
1/4 финала конференции
Металлург Мг - Амур
Металлург Мг - Амур
4 - 2
1. Металлург Мг - Амур
2 - 1
2. Металлург Мг - Амур
2 - 3
3. Амур - Металлург Мг
2 - 3
4. Амур - Металлург Мг
5 - 2
5. Металлург Мг - Амур
3 - 1
6. Амур - Металлург Мг
2 - 3
4 - 2
СКА - Торпедо
СКА - Торпедо
4 - 1
1. СКА - Торпедо
2 - 5
2. СКА - Торпедо
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Динамо М - Динамо Мн
Динамо М - Динамо Мн
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6. Динамо Мн - Динамо М
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Спартак - Северсталь
Спартак - Северсталь
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Локомотив - ЦСКА
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Ак Барс - Автомобилист
Ак Барс - Автомобилист
1 - 4
1. Ак Барс - Автомобилист
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Сал. Юлаев - Трактор
Сал. Юлаев - Трактор
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24.04 19:00
Локомотив – Металлург Мг
 1 : 2
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