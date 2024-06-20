«Спартак» останется грозной силой в следующем сезоне. Клуб сохранил сильнейших форвардов
«Спартак» очень продуктивно отработал последнюю неделю. Контракт с клубом подписали два сильных нападающих — Иван Морозов и Михаил Мальцев. Отметим, что особо деваться им было некуда. Оба были в статусе ограниченно свободных агентов, но оба неожиданно договорились со «Спартаком» на довольно приличных условиях.
Сделаю небольшое отступление. После того как Максим Цыплаков отправился за океан, а его агент устроил скандал в связи с этим, было ощущение, что красно-белые всем выкручивают руки на переговорах. Однако оказалось, что это не совсем так. И говорят, что и Максиму предлагали вполне приемлемые условия, но его представитель повел себя не слишком корректно. Правда, «Спартак» до сих пор отвратительно ведет себя по отношению к форварду Матвею Заседе, видимо, в клубе нет единого правила насчет переговоров с хоккеистами.
Не секрет, что Михаил Мальцев имел предложения от других команд, причем ему предлагали значительно лучшие условия. Но «Спартак» отметал все предложения, а в итоге дал такие деньги, которые не должны оскорблять хоккеиста. Михаил получит за два сезона 75 миллионов гарантированной зарплаты, а бонусами может значительно увеличить эту сумму.
Так-то это справедливо. Мальцев играл в Северной Америке, долго старался стать игроком уровня НХЛ, но нормально у него получилось лишь в «Дэвилз». Ни в «Колорадо», ни в последний год в системе «Лос-Анджелеса» толком ничего не выходило. Мы, конечно, за ним в АХЛ следили, но там специфическая лига и очень непросто получить объективное впечатление о хоккеисте.
Мальцев вернулся не совсем таким, как мы предполагали. У него полно козырей, но отнести игрока к звездам первого уровня все-таки нельзя. Яркий пример того, что он играет не в тот хоккей, что требует Алексей Жамнов, случился в середине сезона, когда Иван Морозов получил травму и его в первом звене заменил Михаил. Быстро стало ясно, что хороший игрок АХЛ не слишком-то творческий.
Но Михаил был хорош в другом. Прокачанная силовая игра, отличная работа в обороне. Но 2+9 в 16 матчах — это не совсем то, что от него ждали, да и 2+1 в плей-офф тоже не самый яркий показатель.
При этом Мальцев — центр, а у КХЛ дефицит хоккеистов такого плана. И было понятно, что в каких-то клубах были готовы давать Мальцеву под 60 миллионов, так как там конкуренции совсем не было. Причем за Мальцевым гонялись сильные команды. Может быть, кто-нибудь и пошел бы на серьезные жертвы при обмене с красно-белыми, но сезон в КХЛ чуть понизил акции Михаила. И очень интересно, как он проведет будущий чемпионат, получив справедливую зарплату от «Спартака». По-хорошему, надо быть в верхней части списка бомбардиров клуба.
Что касается Ивана Морозова, то странно, что этот центральный не попал в символическую сборную по итогам сезона. Надо в КХЛ уже делать две-три яркие пятерки в конце чемпионата, чтобы отмечать как можно больше игроков. Карьера Ивана — американские горки. Участие в чемпионате мира, на следующий сезон игра в ВХЛ, обмен в «Сочи» и отъезд в Америку. После чемпионата мира он был не похож на себя, а в «Хендерсоне» казалось, что Морозов закончился как хоккеист.
Но Морозов вернулся и стал сердцем первого звена «Спартака», дав возможность раскрыться Николаю Голдобину и Павлу Порядину. Подвели Морозова травмы. Причем он получал серьезные повреждения, которые помешали и ему, и команде лучше выступить в сезоне. Но и так получилось неплохо.
Иван справедливо получил «максималку» от «Спартака» в 45 миллионов, плюс бонусами он может удвоить свой доход. И это тот случай, когда гонорар Морозова не вызывает никаких споров.
Правда, теперь у «Спартака» переизбыток центральных, ведь есть еще Адам Ружичка, Герман Рубцов, Андрей Локтионов и пара молодых. Но с этой проблемой Алексей Жамнов способен справиться. А «Спартак» после этих подписаний стал сильней.
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Ак Барс - Автомобилист
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Локомотив – Металлург Мг
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