Разин принизил Шипачева и Радулова. Но разве он в чем-то не прав?
Александр Радулов и Вадим Шипачев — в числе лучших игроков в истории КХЛ. Шипачев всего в восьми очках от вечного рекорда Сергея Мозякина по очкам, а пиковый Радулов времен «Салавата» и ЦСКА — пожалуй, самый яркий хоккеист лиги всех времен.
Но очевидно, что лучшие годы обоих уже позади. Шипачев стал лучшим бомбардиром «Ак Барса» в прошлом сезоне, но по средней результативности сильно уступил самому себе времен СКА и «Динамо». Радулов же и вовсе провел слабый чемпионат и подвел команду в плей-офф удалением до конца матча.
Оба уже нашли новые клубы: Радулов подписал контракт с «Локомотивом», а Шипачев перешел в минское «Динамо». Внезапно по их поводу решил высказаться Андрей Разин, главный тренер магнитогорского «Металлурга» и триумфатор Кубка Гагарина: «Это хорошие хоккеисты, но их лучший период карьеры уже позади. Им будет очень тяжело находиться не на ведущих ролях. В «Металлурге» сейчас в основном собраны хоккеисты нового поколения. Каждый из них стремится стать лидером. Это одна из мотиваций команды! Для меня очень важно, чтобы ребята психологически были готовы быть лидерами, но и «носить рояль» тоже не отказывались».
Многие сразу же налетели на Разина — разве можно так высказываться об игроках чужих команд? Но критиковать тренера в такой ситуации странно. Высказывание было корректным, пусть самим игрокам вряд ли приятно читать такие слова. Именно для хоккея «Магнитки» Радулов и Шипачев действительно не подходят — разве Разин солгал?
При этом тренер на ровном месте создал информационный повод, которых к середине межсезонья становится все меньше. Разин всегда открыт и не стесняется высказывать свое мнение — так разве не этого мы ждем от всех, кто на первых ролях в нашем хоккее? Топ-тренер стремится стать и главным медийным лицом КХЛ, причем в данном случае не переступая никакие этические границы и не прибегая к трэшу, — так что же в этом плохого?
Радулову и Шипачеву вряд ли нужна дополнительная мотивация, но не сомневаюсь, что слова Разина их заденут. Вадиму, например, явно не нравятся разговоры о том, что он медленный, — в интервью он подчеркивает, что никто еще не научился кататься быстрее шайбы. Уверен, что опытные нападающие не сказали своего последнего слова, а на их матчи против «Магнитки» теперь будет смотреть вдвойне интереснее. Спасибо, Андрей Владимирович. Продолжайте в том же духе.
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|68
|44
|24
|95
|2
|Авангард
|68
|43
|25
|92
|3
|Сал. Юлаев
|68
|42
|26
|90
|4
|Ак Барс
|68
|41
|27
|84
|5
|Автомобилист
|68
|37
|31
|82
|6
|Трактор
|68
|37
|31
|80
|7
|Лада
|68
|32
|36
|78
|8
|Амур
|68
|29
|39
|71
|9
|Нефтехимик
|68
|27
|41
|69
|10
|Сибирь
|68
|28
|40
|67
|11
|Адмирал
|68
|21
|47
|54
|12
|Барыс
|68
|21
|47
|50
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Динамо М
|68
|46
|22
|98
|2
|СКА
|68
|46
|22
|95
|3
|Локомотив
|68
|44
|24
|93
|4
|Спартак
|68
|40
|28
|88
|5
|Северсталь
|68
|36
|32
|80
|6
|ЦСКА
|68
|34
|34
|76
|7
|Торпедо
|68
|34
|34
|75
|8
|Динамо Мн
|68
|32
|36
|69
|9
|Куньлунь РС
|68
|25
|43
|56
|10
|Сочи
|68
|23
|45
|53
|11
|Витязь
|68
|20
|48
|48
|Финал
|Счет в серии
|
Металлург Мг - Локомотив
Металлург Мг - Локомотив
4 - 0
|4 - 0
|1/2 финала
|
Металлург Мг - Автомобилист
|4 - 3
|
Локомотив - Трактор
Локомотив - Трактор
4 - 0
|4 - 0
|1/4 финала
|
СКА - Автомобилист
|1 - 4
|
Металлург Мг - Спартак
|4 - 2
|
Динамо М - Трактор
Динамо М - Трактор
0 - 4
|0 - 4
|
Авангард - Локомотив
|3 - 4
|1/4 финала конференции
|
Металлург Мг - Амур
|4 - 2
|
СКА - Торпедо
|4 - 1
|
Динамо М - Динамо Мн
|4 - 2
|
Авангард - Лада
|4 - 1
|
Локомотив - ЦСКА
|4 - 1
|
Ак Барс - Автомобилист
|1 - 4
|
Спартак - Северсталь
|4 - 1
|
Сал. Юлаев - Трактор
|2 - 4
|24.04
|19:00
|
Локомотив – Металлург Мг
|1 : 2