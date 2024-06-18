Разин принизил Шипачева и Радулова. Но разве он в чем-то не прав?

Главный тренер чемпиона имеет право на такое мнение.

Александр Радулов и Вадим Шипачев — в числе лучших игроков в истории КХЛ. Шипачев всего в восьми очках от вечного рекорда Сергея Мозякина по очкам, а пиковый Радулов времен «Салавата» и ЦСКА — пожалуй, самый яркий хоккеист лиги всех времен.

Но очевидно, что лучшие годы обоих уже позади. Шипачев стал лучшим бомбардиром «Ак Барса» в прошлом сезоне, но по средней результативности сильно уступил самому себе времен СКА и «Динамо». Радулов же и вовсе провел слабый чемпионат и подвел команду в плей-офф удалением до конца матча.

Оба уже нашли новые клубы: Радулов подписал контракт с «Локомотивом», а Шипачев перешел в минское «Динамо». Внезапно по их поводу решил высказаться Андрей Разин, главный тренер магнитогорского «Металлурга» и триумфатор Кубка Гагарина: «Это хорошие хоккеисты, но их лучший период карьеры уже позади. Им будет очень тяжело находиться не на ведущих ролях. В «Металлурге» сейчас в основном собраны хоккеисты нового поколения. Каждый из них стремится стать лидером. Это одна из мотиваций команды! Для меня очень важно, чтобы ребята психологически были готовы быть лидерами, но и «носить рояль» тоже не отказывались».

Вадим Шипачев и Александр Радулов. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Многие сразу же налетели на Разина — разве можно так высказываться об игроках чужих команд? Но критиковать тренера в такой ситуации странно. Высказывание было корректным, пусть самим игрокам вряд ли приятно читать такие слова. Именно для хоккея «Магнитки» Радулов и Шипачев действительно не подходят — разве Разин солгал?

При этом тренер на ровном месте создал информационный повод, которых к середине межсезонья становится все меньше. Разин всегда открыт и не стесняется высказывать свое мнение — так разве не этого мы ждем от всех, кто на первых ролях в нашем хоккее? Топ-тренер стремится стать и главным медийным лицом КХЛ, причем в данном случае не переступая никакие этические границы и не прибегая к трэшу, — так что же в этом плохого?

Радулову и Шипачеву вряд ли нужна дополнительная мотивация, но не сомневаюсь, что слова Разина их заденут. Вадиму, например, явно не нравятся разговоры о том, что он медленный, — в интервью он подчеркивает, что никто еще не научился кататься быстрее шайбы. Уверен, что опытные нападающие не сказали своего последнего слова, а на их матчи против «Магнитки» теперь будет смотреть вдвойне интереснее. Спасибо, Андрей Владимирович. Продолжайте в том же духе.