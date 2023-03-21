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Сегодня, 10:00

Лучший вратарь сезона тащит «Адмирал». По юниорам его оценивали выше Сорокина

Михаил Скрыль
Корреспондент
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Никита Серебряков отбивает бросок игрока «Ак Барса».
Фото ХК «Адмирал»
Никита Серебряков.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Никита Серебряков — главный герой дальневосточного клуба в плей-офф.

Героическая победа «Адмирала» в третьем матче серии с «Ак Барсом» — это победа имени Никиты Серебрякова. Вратаря, который за 73 минуты отразил 48 бросков. Особенно важным получился второй период, когда казанцы шесть минут играли в большинстве, но уперлись в отважного голкипера «моряков». Ни одной шайбы от «Ак Барса» в расстановке «5х4» — похоже, неспроста главный тренер дальневосточников Леонид Тамбиев стилистически ориентируется на Финляндию. Сегодняшний матч напомнил ремейк игры Суоми против сборной России в полуфинале ЧМ-2019, когда наше звездное нападение ушло со льда без заброшенных шайб.

Серебряков весь сезон олицетворял надежность и добавлял команде веру в успех. Когда игроки понимают, что за спиной — крепость, каждый чувствует свободу и раскрывается еще ярче, меньше оглядываясь на ворота. Никита — тот голкипер, с которым можно смело выходить против любого соперника. Будь то романтичное «Торпедо» или прагматичный «Локомотив». Серебряков одинаково надежно играет в матчах, и когда соперник не дает перевести дух, и когда шайба редко долетает до ворот.

Прогресс Никиты стоит связать с работой тренера вратарей Юрия Ключникова. Который завершил карьеру в 2016 году и сразу перешел на лавку. Начинал с команд МХЛ — «Крылья Советов» и «Красная Армия», а с прошлого сезона тренирует голкиперов «Адмирала». Бросилось в глаза, как Ключников общался с Серебряковым во время пауз. Разговоры напомнили мне наставления тренера в углу ринга, когда боксер отдыхает между раундами. Серебрякова объединяет с элитными боксерами хладнокровие. Голкипер выдал суперматч с «Ак Барсом», отразил 48 бросков, а после игры спокойно отвечал на вопросы журналистов, держа на руках маленького сына Даниила.

Серебряков без замен играет весь плей-офф. И только в одном матче из девяти до его ворот долетело меньше 25 бросков. Вратарь получил колоссальную нагрузку, но продолжает выручать партнеров. Страшно представить, как сыграл бы «Адмирал», допусти сегодня Никита одну-две-три ошибки. Казанцы могли преобразиться и на кураже отгрузить еще пару шайб. Нападению команды Зинэтулы Билялетдинова не нужно много шансов. Радулов, Шипачев и компания пользуются микромоментами. Но Серебряков сыграл бесподобно. Этот день он запомнит надолго. Все-таки оформил первый «сухарь» в плей-офф.

Прекрасный выбор позиции, быстрые перемещения, отменная гибкость и игра клюшкой, высокая стрессоустойчивость и работоспособность — это лишь малый список сильных сторон Серебрякова, которые помогают выдавать такие матчи, как сегодня против «Ак Барса». Надежность вратаря вдохновляет команду — «Адмирал» так играет весь сезон.

&laquo;Адмирал&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Ак&nbsp;Барс&raquo;&nbsp;&mdash; 1:0. Опасный момент у&nbsp;ворот гостей. Сказка продолжается! «Адмирал» выиграл дома у «Ак Барса»

Никита рассказывал, что летом перед командным сбором работал с тремя разными тренерами: Константином Власовым, Сергеем Наумовым и Рашитом Давыдовым. Совершенствовал технику и набирал физические кондиции. Качественная подготовка к чемпионату проявляется в том числе и сейчас — в плей-офф. Достаточно вспомнить, что «Адмирал» в регулярке пропустил меньше всех на «Востоке», а в лиге отстал только от «Локомотива».

Большое счастье для «Адмирала», что весной Серебряков останется в статусе ограниченно свободного агента. Вратарь не провел в лиге 250 матчей, чтобы самостоятельно выбирать новый клуб. Права закреплены за «моряками». Если другие команды захотят заполучить Никиту, то придется выплатить серьезную компенсацию.

Никита Серебряков.
Александр Федоров, Фото «СЭ»

Успешным сезоном на Дальнем Востоке Серебряков заинтересовал топ-клубы. Голкипер постепенно оправдывает авансы, выданные по юниорам. Десять лет назад Серебряков котировался на уровне Игоря Шестеркина, Ивана Бочарова и Ильи Сорокина, а у последнего вовсе выиграл конкуренцию перед ЮЧМ-2013. Голкипер «Айлендерс» не поехал на тот турнир — в сборную пригласили Шестеркина, Серебрякова и Бочарова.

Слава пришла к Никите не сразу. Вратарь три неполных сезона провел в юниорской Лиге Онтарио, не прижился в родном «Динамо» (играл только в МХЛ и ВХЛ) и обрел счастье со второго пришествия в «Адмирал». Серебряков — лучший вратарь плей-офф по проценту отраженных бросков из тех, кто остался в борьбе за Кубок Гагарина. И как бы ни закончилась серия с «Ак Барсом», можно смело заявить, что Никита проводит лучший сезон в карьере.

Илья Сорокин
Никита Серебряков
Хоккей
КХЛ
ХК Адмирал
ХК Ак Барс
Кубок Гагарина
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Плей-офф
Западная конференция И В П О
1 СКА 68 50 18 105
2 ЦСКА 68 43 25 94
3 Локомотив 68 41 27 92
4 Торпедо 68 42 26 90
5 Динамо М 68 38 30 87
6 Витязь 68 34 34 76
7 Северсталь 68 31 37 75
8 Динамо Мн 68 27 41 68
9 Спартак 68 28 40 64
10 Куньлунь 68 21 47 49
11 Сочи 68 11 57 32
Восточная конференция И В П О
1 Ак Барс 68 41 27 91
2 Сал. Юлаев 68 38 30 86
3 Авангард 68 39 29 86
4 Автомобилист 68 37 31 83
5 Металлург 68 35 33 83
6 Сибирь 68 38 30 83
7 Адмирал 68 33 35 75
8 Нефтехимик 68 33 35 72
9 Трактор 68 31 37 72
10 Амур 68 30 38 69
11 Барыс 68 27 41 61
1/2 финала конференции Счет в серии
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
2 - 1
1. ЦСКА - Локомотив
2 - 0
2. ЦСКА - Локомотив
3 - 2
3. Локомотив - ЦСКА
6 - 2
4. Локомотив - ЦСКА
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2 - 1
Авангард - Металлург
Авангард - Металлург
3 - 0
1. Авангард - Металлург
2 - 1
2. Авангард - Металлург
4 - 3
3. Металлург - Авангард
2 - 3
4. Металлург - Авангард
0 - 0
3 - 0
СКА - Торпедо
СКА - Торпедо
3 - 0
1. СКА - Торпедо
2 - 1
2. СКА - Торпедо
5 - 4
3. Торпедо - СКА
0 - 4
4. Торпедо - СКА
0 - 0
3 - 0
Ак Барс - Адмирал
Ак Барс - Адмирал
2 - 1
1. Ак Барс - Адмирал
3 - 2
2. Ак Барс - Адмирал
2 - 1
3. Адмирал - Ак Барс
1 - 0
4. Адмирал - Ак Барс
0 - 0
5. Ак Барс - Адмирал
0 - 0
2 - 1
1/4 финала конференции
Авангард - Сибирь
Авангард - Сибирь
4 - 1
1. Авангард - Сибирь
1 - 2
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4 - 1
3. Сибирь - Авангард
3 - 4
4. Сибирь - Авангард
1 - 4
5. Авангард - Сибирь
4 - 3
4 - 1
ЦСКА - Северсталь
ЦСКА - Северсталь
4 - 3
1. ЦСКА - Северсталь
5 - 2
2. ЦСКА - Северсталь
2 - 3
3. Северсталь - ЦСКА
5 - 3
4. Северсталь - ЦСКА
3 - 9
5. ЦСКА - Северсталь
4 - 3
6. Северсталь - ЦСКА
3 - 0
7. ЦСКА - Северсталь
5 - 3
4 - 3
Торпедо - Динамо М
Торпедо - Динамо М
4 - 2
1. Торпедо - Динамо М
1 - 3
2. Торпедо - Динамо М
5 - 2
3. Динамо М - Торпедо
3 - 0
4. Динамо М - Торпедо
4 - 5
5. Торпедо - Динамо М
4 - 3
6. Динамо М - Торпедо
1 - 2
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Автомобилист - Металлург
Автомобилист - Металлург
3 - 4
1. Автомобилист - Металлург
4 - 2
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2 - 1
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0 - 4
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Локомотив - Витязь
Локомотив - Витязь
4 - 1
1. Локомотив - Витязь
0 - 1
2. Локомотив - Витязь
6 - 2
3. Витязь - Локомотив
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5. Локомотив - Витязь
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Ак Барс - Нефтехимик
Ак Барс - Нефтехимик
4 - 2
1. Ак Барс - Нефтехимик
2 - 3
2. Ак Барс - Нефтехимик
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3. Нефтехимик - Ак Барс
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6. Нефтехимик - Ак Барс
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СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
4 - 2
1. СКА - Динамо Мн
4 - 6
2. СКА - Динамо Мн
5 - 2
3. Динамо Мн - СКА
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Сал. Юлаев - Адмирал
Сал. Юлаев - Адмирал
2 - 4
1. Сал. Юлаев - Адмирал
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5 - 2
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