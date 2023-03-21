«Магнитка» — в отпуск? «Авангард» выиграл третий матч подряд

Магнитогорцы проиграли дома в овертайме.

КХЛ. Плей-офф. Восточная конференция. 1/2 финала. Третий матч

«Металлург» (Магнитогорск) — «Авангард» (Омск) — 2:3 ОТ (1:1, 0:0, 1:1, 0:1)

Голы: Найт — 3 (Буше, Сведберг), 5:58 — 0:1. Карпов — 1 (Майе), 11:46 — 1:1. Дронов — 3 (Керран, Лайпсик), 54:26 — 2:1. Сведберг — 1 (Буше, Ткачев), 55:41 — 2:2. Грицюк — 3, 64:31 — 2:3.

Вратари: Паскуале — Демченко (55:18 — 55:41).

Штраф: 4 — 8.

Броски: 34 (11+10+13+0) — 26 (7+5+8+6).

Судьи: Бирин, Юдаков. 21 марта.

Магнитогорск. «Арена-Металлург». 7032 зрителя.

Счет в серии: 0-3

На стратегически важный третий матч «Металлург» ограничился одним изменением в составе. Третий снайпер уральцев Семен Кошелев уступил место Александру Бурмистрову, который вышел в центре четвертого звена. На выезде «Магнитка» проиграла два матча, но показала, что с характером у коллектива полный порядок. «Авангард» оставил победный состав неизменным. Михаил Кравец по-прежнему предпочитает шведского гиганта Виктора Сведберга Богдану Киселевичу, который со второго раунда следит за плей-офф на трибуне.

Омичи не без проблем забрали два домашних матчах. В обеих играх «Авангард» навязал сопернику свой хоккей — проблемными выдались только вторые периоды.

Омичи в прошлых матчах не поразили изобретательностью в атаке. Исправно работало только большинство — победную шайбу в игре номер два омичи забросили в расстановке «5х4». «Магнитка» вчистую проигрывала пятак, чем пользовались настырные форварды «Авангарда». На пресс-конференции Илья Воробьев не объяснил, как исправить проблему.

Нарыв вскрылся и сегодня. Гости начали матч с двух удалений, но большинство «Металлурга» не сработало. «Авангард» же воспользовался одним из редких моментов в чужой зоне. Сведберг бросил от синей линии, а Найт опередил всех на подборе.

Максим Карпов не забивал 22 матча — с 12 января, когда отличился в игре с «Адмиралом». Форвард «Металлурга» подвергся серьезной критике. Слишком долго затянулась серия без заброшенных шайб для игрока, который выходит в большинстве и ключевых отрезках «5х5». Перед серией с «Авангардом» Воробьев пообещал, что Карпов прервет черную полосу. Это произошло в ключевом матче с омичами. Максим разобрался с Василием Демченко на пятаке. Вратарь «Ястребов», видимо, не ожидал, что форвард «Магнитки» сможет забить.

Равный счет стал логичным следствием первого периода. «Металлург» пытался раскрыть соперника, но гости грамотно играли в обороне: разбирали свободных игроков и минимизировали добивания. За исключением эпизода, когда забил Карпов.

Во втором периоде игра успокоилась. Запомнился момент, когда Арсений Грицюк в большинстве грубо атаковал Григория Дронова. Форвард ударил плечом в голову защитнику гостей. Дронов некоторое время лежал на льду, но смог самостоятельно подняться и через пару смен вышел на площадку. Судьи, оценив эпизод на видео, выписали Грицюку малый штраф. Но ни удаление 81-го номера, ни штраф Малыхина магнитогорцы не использовали.

Большинство «Металлурга» — островок уныния и печали в текущем плей-офф. Команда Воробьева мучается, разыгрывая лишнего игрока. Шайба движется медленно, передачи читаемые, а броски бесхитростные и часто упираются в клюшки защитников.

Перед серией Воробьев говорил, что «Авангард» вернулся к делам Боба Хартли. С наступлением весны в КХЛ омичи действительно перестроились — играют пассивнее, ведя в счете, отдают сопернику шайбу, но хваткой бультерьеров цепляются за форвардов в собственной зоне. В атаке от омичей не хватало импровизации и раскованности.

Толчинский и Грицюк, Ткачев и Буше — не те нападающие, которым привычно гонять по рельсам. И как только ведущие форварды «Авангарда» просыпались, возле ворот Паскуале становилось горячо. Толчинский в начале третьего периода сам затащил шайбу в зону и пытался завезти ее за ленточку из-за лицевой линии. Не вышло — магнитогорцы зачистили пятак.

Большую часть третьего периода «Металлург» провел в зоне «Авангарда». Омичи отвечали опасными контратаками. В одной из них Наиль Якупов попал в штангу. Напор магнитогорцев сработал, когда Дронов забросил вторую шайбу. Победный гол защитника стал бы символичным после болезненного столкновения с Грицюком. Против оказался Сведберг. Швед роскошным кистевым броском пробил Паскуале и перевел матч в овертайм. Омичи смогли включиться в нужный момент и оперативно сравняли счет — это качество, которое присуще кубковой команде.

Овертайм — стихия «Авангарда» в серии с «Металлургом». Магнитогорцы без осечек проводили дополнительные отрезки с «Автомобилистом», но против омичей проиграли второй овертайм. Грицюк распустил зрителей по домам. Права на ошибку у команды Воробьева больше нет. Следующее поражение завершит сезон для «сталеваров».

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Возможно, последний матч серии команды проведут также к Магнитогорске. Букмекерская компания ФОНБЕТ считает «Металлург» фаворитом встречи: на его победу в основное время можно поставить за коэффициент 2.35, что приблизительно 42% вероятности исхода. Ничья доступна за 3.90 (21%), успех «Авангарда» — за 2.70 (37%).