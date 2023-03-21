Хоккей
ФОНБЕТ Чемпионат КХЛ
Статьи
Таблицы Календарь Статистика Новости Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 20:00

«Магнитка» — в отпуск? «Авангард» выиграл третий матч подряд

Михаил Скрыль
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Хоккеисты «Авангарда» радуются победе над «Металлургом».
Фото пресс-служба ХК «Авангард»
Магнитогорцы проиграли дома в овертайме.

КХЛ. Плей-офф. Восточная конференция. 1/2 финала. Третий матч
«Металлург» (Магнитогорск) — «Авангард» (Омск) — 2:3 ОТ (1:1, 0:0, 1:1, 0:1)
Голы: Найт — 3 (Буше, Сведберг), 5:58 — 0:1. Карпов — 1 (Майе), 11:46 — 1:1. Дронов — 3 (Керран, Лайпсик), 54:26 — 2:1. Сведберг — 1 (Буше, Ткачев), 55:41 — 2:2. Грицюк — 3, 64:31 — 2:3.
Вратари: Паскуале — Демченко (55:18 — 55:41).
Штраф: 4 — 8.
Броски: 34 (11+10+13+0) — 26 (7+5+8+6).
Судьи: Бирин, Юдаков. 21 марта.
Магнитогорск. «Арена-Металлург». 7032 зрителя.
Счет в серии: 0-3

На стратегически важный третий матч «Металлург» ограничился одним изменением в составе. Третий снайпер уральцев Семен Кошелев уступил место Александру Бурмистрову, который вышел в центре четвертого звена. На выезде «Магнитка» проиграла два матча, но показала, что с характером у коллектива полный порядок. «Авангард» оставил победный состав неизменным. Михаил Кравец по-прежнему предпочитает шведского гиганта Виктора Сведберга Богдану Киселевичу, который со второго раунда следит за плей-офф на трибуне.

Омичи не без проблем забрали два домашних матчах. В обеих играх «Авангард» навязал сопернику свой хоккей — проблемными выдались только вторые периоды.

Омичи в прошлых матчах не поразили изобретательностью в атаке. Исправно работало только большинство — победную шайбу в игре номер два омичи забросили в расстановке «5х4». «Магнитка» вчистую проигрывала пятак, чем пользовались настырные форварды «Авангарда». На пресс-конференции Илья Воробьев не объяснил, как исправить проблему.

Нарыв вскрылся и сегодня. Гости начали матч с двух удалений, но большинство «Металлурга» не сработало. «Авангард» же воспользовался одним из редких моментов в чужой зоне. Сведберг бросил от синей линии, а Найт опередил всех на подборе.

Максим Карпов не забивал 22 матча — с 12 января, когда отличился в игре с «Адмиралом». Форвард «Металлурга» подвергся серьезной критике. Слишком долго затянулась серия без заброшенных шайб для игрока, который выходит в большинстве и ключевых отрезках «5х5». Перед серией с «Авангардом» Воробьев пообещал, что Карпов прервет черную полосу. Это произошло в ключевом матче с омичами. Максим разобрался с Василием Демченко на пятаке. Вратарь «Ястребов», видимо, не ожидал, что форвард «Магнитки» сможет забить.
Равный счет стал логичным следствием первого периода. «Металлург» пытался раскрыть соперника, но гости грамотно играли в обороне: разбирали свободных игроков и минимизировали добивания. За исключением эпизода, когда забил Карпов.

Во втором периоде игра успокоилась. Запомнился момент, когда Арсений Грицюк в большинстве грубо атаковал Григория Дронова. Форвард ударил плечом в голову защитнику гостей. Дронов некоторое время лежал на льду, но смог самостоятельно подняться и через пару смен вышел на площадку. Судьи, оценив эпизод на видео, выписали Грицюку малый штраф. Но ни удаление 81-го номера, ни штраф Малыхина магнитогорцы не использовали.

Большинство «Металлурга» — островок уныния и печали в текущем плей-офф. Команда Воробьева мучается, разыгрывая лишнего игрока. Шайба движется медленно, передачи читаемые, а броски бесхитростные и часто упираются в клюшки защитников.

Перед серией Воробьев говорил, что «Авангард» вернулся к делам Боба Хартли. С наступлением весны в КХЛ омичи действительно перестроились — играют пассивнее, ведя в счете, отдают сопернику шайбу, но хваткой бультерьеров цепляются за форвардов в собственной зоне. В атаке от омичей не хватало импровизации и раскованности.

Толчинский и Грицюк, Ткачев и Буше — не те нападающие, которым привычно гонять по рельсам. И как только ведущие форварды «Авангарда» просыпались, возле ворот Паскуале становилось горячо. Толчинский в начале третьего периода сам затащил шайбу в зону и пытался завезти ее за ленточку из-за лицевой линии. Не вышло — магнитогорцы зачистили пятак.

Большую часть третьего периода «Металлург» провел в зоне «Авангарда». Омичи отвечали опасными контратаками. В одной из них Наиль Якупов попал в штангу. Напор магнитогорцев сработал, когда Дронов забросил вторую шайбу. Победный гол защитника стал бы символичным после болезненного столкновения с Грицюком. Против оказался Сведберг. Швед роскошным кистевым броском пробил Паскуале и перевел матч в овертайм. Омичи смогли включиться в нужный момент и оперативно сравняли счет — это качество, которое присуще кубковой команде.

Овертайм — стихия «Авангарда» в серии с «Металлургом». Магнитогорцы без осечек проводили дополнительные отрезки с «Автомобилистом», но против омичей проиграли второй овертайм. Грицюк распустил зрителей по домам. Права на ошибку у команды Воробьева больше нет. Следующее поражение завершит сезон для «сталеваров».

Стань клиентом Фонбет и получи гарантированный фрибет по промокоду EXPRESS — 2000 рублей для новых пользователей!

Возможно, последний матч серии команды проведут также к Магнитогорске. Букмекерская компания ФОНБЕТ считает «Металлург» фаворитом встречи: на его победу в основное время можно поставить за коэффициент 2.35, что приблизительно 42% вероятности исхода. Ничья доступна за 3.90 (21%), успех «Авангарда» — за 2.70 (37%).

Хоккей
КХЛ
ХК Авангард
ХК Металлург (Магнитогорск)
Кубок Гагарина
3
27
Читайте также
Медведев проиграл Рублеву вместо отдыха. Как прошло русское дерби в Мексике
Овечкин забил своему любимому вратарю, но «Вашингтон» проиграл. Плей-офф — все дальше
Путин ответил на планы Великобритании поставить Киеву снаряды с обедненным ураном
Лавров указал на подрыв стабильности планами Лондона поставить ВСУ снаряды с ураном
Военный эксперт рассказал об опасности снарядов с обедненным ураном
Верховный суд России назвал преступлением сдачу в плен в случае возможности сопротивления
Популярное видео
Ларионов — во втором раунде, провал «Салавата»
Квартальнов и «Спартак», арена «Сибири», «Ак Барс» выиграл «Восток»
Слова Крылова, скандал с гимном в Сибири, провал «Барыса»
«Адмирал» — гроза авторитетов. Что будет дальше с клубом?
Григорий Дронов: кризис «Магнитки», конкуренция на «Востоке»
Провал «Спартака», почему не играет Гусев, странные матчи в КХЛ
Кто сотворил сказку «Торпедо», останется ли Ларионов, раскупят ли звезд команды: лайв
Ларионов победил СКА, «Ак Барс» выиграет Восток?
Мичков о сезоне в «Сочи»: интервью после победы над «Спартаком»
Николай Голдобин: почему его сажают в запас, поедет ли в НХЛ
Егор Яковлев: что творится в «Магнитке», боялись ли Квартальнова
Илья Ежов: что он сказал скамейке «Ак Барса» и Радулову
Скандал с Проворовым, безумный сезон «Бостона», танкинг за Бедарда
Радулов vs Шевченко: яркий разговор со звездой «Ак Барса»
Кто же победит на «Востоке», огненное «Зеленое дерби»
Шипачев: Знарок и проблемы «Ак Барса», отношения с Радуловым и Билялетдинов
Кулемин: конец карьеры, заражение и травма, лимит на легионеров в КХЛ
Шакир Мухамадуллин: НХЛ, ошибки и физика, Америка
Трансферы «Салавата», уйдет ли Кадейкин, будущее Козлова
Отставка Светлова, рекорд по поражениям: интервью генменеджера «Сочи»
Что творится в «Магнитке» / Никитин и шоу-бизнес / битва за плей-офф
Никитин: хоккей и шоу-бизнес, сын Кошечкина, Варнаков
Шумаков, Ткачев, Бывальцев: интервью гендиректора «Трактора»
«Ак Барс» побеждает с Биллом, голы Мичкова, кошмарная серия «Сочи»
Будущее Жамнова в сборной, Билялетдинов в «Ак Барсе»
Матч звезд, итоги КХЛ к перерыву, анонс Кубка Первого канала
Материалы сюжета: Кубок Гагарина-2023, второй раунд: полуфиналы конференций КХЛ
Форвард «Авангарда» Малыхин — о матче с «Магниткой»: «Кто кого перебросал — второстепенно. Главное — победа»
«Локомотив» прорвало. Самая скучная пара плей-офф выдала огненный хоккей
Кубок Гагарина, 21 марта: «Металлург» проиграл «Авангарду», «Локомотив» победил ЦСКА
«Локомотив» победил ЦСКА в третьем матче серии, Чехович оформил хет-трик
Воробьев: «В реализации «Авангард» был лучше «Металлурга»
Кравец: «Металлург» — не команда с завода, которая пришла играть против «Авангарда»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Лучший вратарь сезона тащит «Адмирал». По юниорам его оценивали выше Сорокина

«Локомотив» прорвало. Самая скучная пара плей-офф выдала огненный хоккей
Положение команд
Футбол
Хоккей
Регулярный чемпионат
Плей-офф
Западная конференция И В П О
1 СКА 68 50 18 105
2 ЦСКА 68 43 25 94
3 Локомотив 68 41 27 92
4 Торпедо 68 42 26 90
5 Динамо М 68 38 30 87
6 Витязь 68 34 34 76
7 Северсталь 68 31 37 75
8 Динамо Мн 68 27 41 68
9 Спартак 68 28 40 64
10 Куньлунь 68 21 47 49
11 Сочи 68 11 57 32
Восточная конференция И В П О
1 Ак Барс 68 41 27 91
2 Сал. Юлаев 68 38 30 86
3 Авангард 68 39 29 86
4 Автомобилист 68 37 31 83
5 Металлург 68 35 33 83
6 Сибирь 68 38 30 83
7 Адмирал 68 33 35 75
8 Нефтехимик 68 33 35 72
9 Трактор 68 31 37 72
10 Амур 68 30 38 69
11 Барыс 68 27 41 61
1/2 финала конференции Счет в серии
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
2 - 1
1. ЦСКА - Локомотив
2 - 0
2. ЦСКА - Локомотив
3 - 2
3. Локомотив - ЦСКА
6 - 2
4. Локомотив - ЦСКА
0 - 0
2 - 1
Авангард - Металлург
Авангард - Металлург
3 - 0
1. Авангард - Металлург
2 - 1
2. Авангард - Металлург
4 - 3
3. Металлург - Авангард
2 - 3
4. Металлург - Авангард
0 - 0
3 - 0
СКА - Торпедо
СКА - Торпедо
3 - 0
1. СКА - Торпедо
2 - 1
2. СКА - Торпедо
5 - 4
3. Торпедо - СКА
0 - 4
4. Торпедо - СКА
0 - 0
3 - 0
Ак Барс - Адмирал
Ак Барс - Адмирал
2 - 1
1. Ак Барс - Адмирал
3 - 2
2. Ак Барс - Адмирал
2 - 1
3. Адмирал - Ак Барс
1 - 0
4. Адмирал - Ак Барс
0 - 0
5. Ак Барс - Адмирал
0 - 0
2 - 1
1/4 финала конференции
Авангард - Сибирь
Авангард - Сибирь
4 - 1
1. Авангард - Сибирь
1 - 2
2. Авангард - Сибирь
4 - 1
3. Сибирь - Авангард
3 - 4
4. Сибирь - Авангард
1 - 4
5. Авангард - Сибирь
4 - 3
4 - 1
ЦСКА - Северсталь
ЦСКА - Северсталь
4 - 3
1. ЦСКА - Северсталь
5 - 2
2. ЦСКА - Северсталь
2 - 3
3. Северсталь - ЦСКА
5 - 3
4. Северсталь - ЦСКА
3 - 9
5. ЦСКА - Северсталь
4 - 3
6. Северсталь - ЦСКА
3 - 0
7. ЦСКА - Северсталь
5 - 3
4 - 3
Торпедо - Динамо М
Торпедо - Динамо М
4 - 2
1. Торпедо - Динамо М
1 - 3
2. Торпедо - Динамо М
5 - 2
3. Динамо М - Торпедо
3 - 0
4. Динамо М - Торпедо
4 - 5
5. Торпедо - Динамо М
4 - 3
6. Динамо М - Торпедо
1 - 2
4 - 2
Автомобилист - Металлург
Автомобилист - Металлург
3 - 4
1. Автомобилист - Металлург
4 - 2
2. Автомобилист - Металлург
2 - 3
3. Металлург - Автомобилист
2 - 1
4. Металлург - Автомобилист
0 - 4
5. Автомобилист - Металлург
6 - 3
6. Металлург - Автомобилист
6 - 3
7. Автомобилист - Металлург
3 - 4
3 - 4
Локомотив - Витязь
Локомотив - Витязь
4 - 1
1. Локомотив - Витязь
0 - 1
2. Локомотив - Витязь
6 - 2
3. Витязь - Локомотив
0 - 4
4. Витязь - Локомотив
2 - 3
5. Локомотив - Витязь
2 - 1
4 - 1
Ак Барс - Нефтехимик
Ак Барс - Нефтехимик
4 - 2
1. Ак Барс - Нефтехимик
2 - 3
2. Ак Барс - Нефтехимик
4 - 1
3. Нефтехимик - Ак Барс
1 - 4
4. Нефтехимик - Ак Барс
4 - 2
5. Ак Барс - Нефтехимик
6 - 1
6. Нефтехимик - Ак Барс
2 - 4
4 - 2
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
4 - 2
1. СКА - Динамо Мн
4 - 6
2. СКА - Динамо Мн
5 - 2
3. Динамо Мн - СКА
0 - 4
4. Динамо Мн - СКА
4 - 2
5. СКА - Динамо Мн
6 - 3
6. Динамо Мн - СКА
2 - 4
4 - 2
Сал. Юлаев - Адмирал
Сал. Юлаев - Адмирал
2 - 4
1. Сал. Юлаев - Адмирал
1 - 2
2. Сал. Юлаев - Адмирал
5 - 2
3. Адмирал - Сал. Юлаев
3 - 2
4. Адмирал - Сал. Юлаев
0 - 1
5. Сал. Юлаев - Адмирал
3 - 4
6. Адмирал - Сал. Юлаев
3 - 2
2 - 4
Результаты / календарь
9.03
10.03
11.03
12.03
14.03
16.03
17.03
18.03
19.03
20.03
21.03
22.03
23.03
24.03
21.03 17:00
Металлург – Авангард
 2 : 3 ОТ
21.03 19:30
Локомотив – ЦСКА
 6 : 2
Все результаты / календарь
Новости
RSS RSS
Все новости