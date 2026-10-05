«Ак Барс» — «Локомотив»: во сколько начало матча КХЛ

«Ак Барс» и «Локомотив» сыграют в регулярном чемпионате FONBET КХЛ в понедельник, 5 октября. Встреча пройдет на «Татнефть Арене» в Казани и начнется в 19.30 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями игры «Ак Барс» — «Локомотив» можно в хоккейном матч-центре «СЭ».

Матч «Ак Барс» — «Локомотив» в прямом эфире покажет онлайн-платформа «Кинопоиск» и федеральный канал «Матч ТВ». Также трансляция пройдет на официальном сайте лиги, казанском канале «ТНВ Татарстан» и ярославском канале «Первый ярославский».

«Локомотив» набрал 18 очков и лидирует в Западной конференции. В предыдущей игре ярославцы уступили минскому «Динамо» (3:4). «Ак Барс» имеет 15 очков и занимает 3-е место на Востоке; казанцы в последней встрече проиграли «Трактору» (2:3).

Команды впервые встретятся после финала Кубка Гагарина-2026, в котором «Локомотив» выиграл серию со счетом 4-2.

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