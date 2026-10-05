«Ак Барс» — «Локомотив»: во сколько начало матча КХЛ
«Ак Барс» и «Локомотив» сыграют в регулярном чемпионате FONBET КХЛ в понедельник, 5 октября. Встреча пройдет на «Татнефть Арене» в Казани и начнется в 19.30 по московскому времени.
Следить за ключевыми событиями игры «Ак Барс» — «Локомотив» можно в хоккейном матч-центре «СЭ».
Матч «Ак Барс» — «Локомотив» в прямом эфире покажет онлайн-платформа «Кинопоиск» и федеральный канал «Матч ТВ». Также трансляция пройдет на официальном сайте лиги, казанском канале «ТНВ Татарстан» и ярославском канале «Первый ярославский».
«Локомотив» набрал 18 очков и лидирует в Западной конференции. В предыдущей игре ярославцы уступили минскому «Динамо» (3:4). «Ак Барс» имеет 15 очков и занимает 3-е место на Востоке; казанцы в последней встрече проиграли «Трактору» (2:3).
Команды впервые встретятся после финала Кубка Гагарина-2026, в котором «Локомотив» выиграл серию со счетом 4-2.
КХЛ: календарь матчей, турнирная таблица, результаты, статистика команд и последние новости
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|12
|9
|3
|19
|2
|Нефтехимик
|13
|8
|5
|18
|3
|Ак Барс
|12
|7
|5
|15
|4
|Барыс
|12
|7
|5
|14
|5
|Салават Юлаев
|11
|6
|5
|13
|6
|Автомобилист
|12
|5
|7
|12
|7
|Амур
|11
|5
|6
|11
|8
|Трактор
|10
|5
|5
|10
|9
|Авангард
|10
|5
|5
|10
|10
|Адмирал
|11
|3
|8
|9
|11
|Сибирь
|12
|3
|9
|8
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|12
|9
|3
|18
|2
|ЦСКА
|12
|9
|3
|18
|3
|Торпедо НН
|11
|8
|3
|16
|4
|СКА
|10
|8
|2
|16
|5
|Шанхай Дрэгонс
|9
|6
|3
|13
|6
|Спартак
|12
|5
|7
|12
|7
|Северсталь
|11
|5
|6
|12
|8
|Динамо Мн
|11
|4
|7
|12
|9
|Динамо М
|13
|5
|8
|12
|10
|Лада
|12
|1
|11
|5
|11
|Сочи
|11
|2
|9
|4
|5.10
|17:00
|Металлург Мг – Адмирал
|- : -
|5.10
|18:00
|Лада – Шанхай Дрэгонс
|- : -
|5.10
|19:00
|Ак Барс – Локомотив
|- : -
|5.10
|19:10
|Динамо Мн – Торпедо НН
|- : -
|5.10
|19:30
|ЦСКА – Салават Юлаев
|- : -