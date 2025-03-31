Защитник «Автомобилиста» Блэкер станет игроком «Авангарда»

Как стало известно «СЭ», защитник «Автомобилиста» Джесси Блэкер по окончании этого сезона подпишет контракт с «Авангардом».

Канадский хоккеист не считается легионером в КХЛ, потому что во время игры за «Барыс» получил гражданство Казахстана.

В этом сезоне 33-летний Блэкер набрал 18 (3+15) очков в 51 матче за «Автомобилист» в FONBET чемпионате КХЛ.