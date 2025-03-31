СКА установил рекорд посещаемости за сезон

СКА объявил об установлении нового рекорда посещаемости за сезон во время третьего матча серии против московского «Динамо» в первом раунде Кубка Гагарина.

В текущем сезоне матчи армейцев в общей сложности посетили 622 687 болельщиков.

С февраля 2024 года СКА переехал на «СКА Арену», которая вмещает 22 с половиной тысячи зрителей. В первой части сезона-2024/25 команда временно не выступала на новой арене из-за проблем с системами пожаротушения. 17 декабря СКА провел первый матч сезона на «СКА Арене».